2 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 июля в истории

2 июля отмечаем День Зосимы Фото: Pixabay

Сегодня, 2 июля, 183-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 182 дня. Именинники – Иван, Зосим, Мария, Александр. Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО или День уфолога, в Украине – День работника налоговой службы, в Кюрасао – День флага, в Норвегии – День короля.

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"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 2 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июля.

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2 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

По народному календарю сегодня – День Зосимы. Считалось, что 2 июля стоит самая жаркая погода. С этого времени начиналось созревание хлебов и активная стадия заготовления сена для скота. Также 2 июля пчелы начинали запасать мед. Последних наши предки очень уважали, ведь считали пчел посланницами бога. Славяне наделяли пчел такой необычайной силой за их способности давать человеку воск, из которого изготавливали свечи. Приметы дня также связаны с этими насекомыми: если пчелы летят в ульи – к дождю, а если сидят по стенам – будет жара.

Что нельзя делать в День Зосима 2 июля

Переедать, особенно пищу животного происхождения. Считается, что 2 июля нельзя есть больше, чем нужно твоему организму: больше, чем надо, в животе – меньше, чем надо, в кошельке.

Грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции.

Брать и давать в долг. А если у тебя имеются какие-то долги, то лучше отдать их до дня Зосима, иначе тебя будут преследовать проблемы с деньгами целый год.

Приметы на 2 июля

Пчелы 2 июля прячутся в ульи – будет ненастье.

Пчелы на Зосиму сонные – стоит ждать похолодание.

Пчелы сидят на стенках ульев – день будет жарким.

2 июня: важные и интересные события в истории

1860 – в тихоокеанской бухте Золотой Рог был основан город Владивосток.

1900 – отставной прусский офицер Фердинанд фон Цеппелин сконструировал дирижабль модели LZ-1. Именно сегодня состоялся первый полет этого воздушного судна.

1901 – почти 400 человек погибли от небывалой жары в Нью-Йорке. Температура воздуха достигла 43,3 градуса по Цельсию.

1932 – была создана Донецкая область. Столицей региона стал город Сталино (ныне – Донецк).

1947 – НЛО потерпел крушение в городе Розуэлл (США). Однако официальные власти настаивали на том, что это было падение метеозонда.

1954 – начала работать Международная организация телевидения ("Евровидения"). Первый песенный конкурс состоялся в Швейцарии. Тогда в городе Лугано в песенном соревновании встретились только 7 стран.

2005 – состоялся международный благотворительный фестиваль Live 8.

2011 – Владимир Кличко одержал победу над Дэвидом Хэем. В результате братьям Кличко удалось собрать все престижные пояса победителей в супертяжелом весе.

Кто родился 2 июня

1825 – украинский писатель, краевед и поэт Владимир Александров.

1862 – Нобелевский лауреат по физике, британский ученый Уильям Генри Брэгг.

1877 – Нобелевский лауреат по литературе, автор всемирно известного романа "Игра в бисер", немецкий писатель Герман Гессе.

1895 – украинский литературовед Дмитрий Чалый.

1904 – основатель линии модной одежды Lacoste, французский теннисист Рене Лакост.

1922 – французский модельер Пьер Карден.

1925 – первый премьер-министр Конго Патрис Лумумба.

1939 – американский певец Пол Уильямс.

1956 – актриса и модель Джерри Холл.

1986 – американская актриса и певица Линдси Лохан.

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