2 марта: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 марта в истории

2 марта – Международный день спички. В народном календаре – День Федора Тирона. Именины празднуют Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 2 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 марта.

2 марта – День Федора Тирона Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Интересно, что в некоторых странах (в Швеции, Швейцарии и Германии) есть Музеи спичек.

2 марта: какой праздник

В народном календаре 2 марта – Федора Тирона. Ему молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Считалось, что незамужняя девушка, которая выйдет 2 марта на улицу и встретит женщину, скоро выйдет замуж.

2 марта на небе начинали появляться кучевые облака, весна уже была совсем близко. В этот день женщины читали над детьми специальные молитвы, а на ночь в угол дома ставили горшок со сладкой кашей.

Народные приметы на 2 марта

Туман висит утром – признак того, что май будет холодным.

Птицы возвращаются 2 марта из теплых краев – ждите ранней весны.

Какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето.

С западной стороны плывут перистые облака – на следующий день будет дождь.

Что можно делать 2 марта

Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся.

Что нельзя делать 2 марта

Не желательно смотреть на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду – это предсказывает тяжелые болезни и смерть.

Интересные и важные события в Украине и мире

1498 – Эскадра Васко да Гамы прибыла в Мозамбик.

1923 – в США вышел первый номер журнала Time – 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей.

1933 – в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Кинг Конг".

1943 – Корюковская трагедия: массовое убийство 6,7 тыс. жителей украинского села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии во время Второй мировой войны.

1949 – завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял самолет четыре раза.

1956 – Марокко получило независимость от Франции.

1958 – английская экспедиция В. Фукса впервые пересекла Антарктиду.

1964 – группа The Beatles приступила к съемкам своего первого фильма – A Hard Day’s Night

1993 – учреждена Академия медицинских наук Украины.

Кто родился 2 марта

1459 – Папа Римский Адриан VI, в миру Адриан Дедел-Флоренс Утрехтский.

1817 – венгерский поэт Янош Арань (произведения "Потерянная конституция", "Толди").

1900 – немецкий композитор и дирижер Курт Вайль, работавший с Бертольдом Брехтом.

1933 – народный артист Украины, главный дирижер симфонического оркестра Крымской филармонии Алексей Гуляницкий.

1962 – американский рок-музыкант, актер Джон Фрэнсис Бонджови-младший, известный как вокалист, гитарист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi.

1982 – датский актер Йохан Филип "Пилу" Асбек. Прославился благодаря роли Эурона Грейджоя в сериале "Игра престолов".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха 2020 в Украине.

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