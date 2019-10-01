2 октября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 октября в истории
2 октября – 275-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 90 дней. Именинники – Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор. Во многих странах мира 2 октября ежегодно отмечается Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence), установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года (A/RES/61/271). Кроме этого, 2 октября – Международный день социального педагога, в Гвинее празднуют День независимости, а в Индии начинается фестиваль Ганди Яханти.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 октября.
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По народному календарю сегодня – день Трофима и Зосимы. Зосиму считали покровителем пчел, поэтому в этот день молились ему, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда. Время с 2 по 10 октября крестьяне называли "пчелиный девятина", потому что именно в этот период пчеловоды начинали собирать мед и готовили ульи к зимовке.
Также 2 октября незамужние парни и девушки устраивали Трофимова вечеринки – встречи, во время которых молодые люди могли выбрать себе пару. Считалось, что именно Трофим помогает встретиться любимым.
- Журавли высоко и не спеша летят – в соответствии с приметами осень будет теплой.
- 2 сентября много рябины выросло – осенью будет много дождей.
- Сегодня нужно обязательно накрыть богатый стол, чтобы хозяин был всегда добрым и сытым – тогда у него и работа будет спориться.
- 1608 – Ганс Липперсхей представил голландскому правительству свое изобретение – прототип современного зеркального телескопа.
- 1738 – в Переяславе епископом Переяславским Арсентием Берло открыто высшее учебное заведение – Переяславский коллегиум.
- 1836 – Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", длившегося почти пять лет и ставшего основой к созданию его теории эволюции.
- 1870 – Рим стал столицей объединенного Королевства Италия.
- 1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский начал формирование украинской национальной гвардии.
- 1936 – в СССР максимальный срок заключения повышен с 10 до 25 лет.
- 1990 – представители Студенческого братства Львова и Украинского студенческого союза (УСС) начали политическую голодовку.
- 1865 – украинский композитор Денис Сочинский.
- 1869 – один из руководителей и идеологов национально-освободительных движений Индии Махатма Ганди.
- 1871 – американский государственный деятель, известный как "отец Организации Объединенных Наций", лауреат Нобелевской премии мира Корделл Халл.
- 1879 – американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Уоллес Стивенс.
- 1903 – украинский живописец Николай Азовский.
- 1906 – украинский писатель Иван Багряный.
- 1914 – советский актер, диктор, народный артист СССР Юрий Левитан.
- 1951 – британский рок-музыкант Стинг.
- 1973 – украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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