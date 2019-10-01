2 октября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 октября в истории

2 октября отмечаем день Трофима и Зосимы Фото: Pixabay

2 октября – 275-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 90 дней. Именинники – Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор. Во многих странах мира 2 октября ежегодно отмечается Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence), установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года (A/RES/61/271). Кроме этого, 2 октября – Международный день социального педагога, в Гвинее празднуют День независимости, а в Индии начинается фестиваль Ганди Яханти.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 октября.

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2 октября: какой праздник и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Трофима и Зосимы. Зосиму считали покровителем пчел, поэтому в этот день молились ему, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда. Время с 2 по 10 октября крестьяне называли "пчелиный девятина", потому что именно в этот период пчеловоды начинали собирать мед и готовили ульи к зимовке.

Также 2 октября незамужние парни и девушки устраивали Трофимова вечеринки – встречи, во время которых молодые люди могли выбрать себе пару. Считалось, что именно Трофим помогает встретиться любимым.

Приметы на 2 октября

Журавли высоко и не спеша летят – в соответствии с приметами осень будет теплой.

2 сентября много рябины выросло – осенью будет много дождей.

Сегодня нужно обязательно накрыть богатый стол, чтобы хозяин был всегда добрым и сытым – тогда у него и работа будет спориться.

2 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1608 – Ганс Липперсхей представил голландскому правительству свое изобретение – прототип современного зеркального телескопа.

1738 – в Переяславе епископом Переяславским Арсентием Берло открыто высшее учебное заведение – Переяславский коллегиум.

1836 – Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", длившегося почти пять лет и ставшего основой к созданию его теории эволюции.

1870 – Рим стал столицей объединенного Королевства Италия.

1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский начал формирование украинской национальной гвардии.

1936 – в СССР максимальный срок заключения повышен с 10 до 25 лет.

1990 – представители Студенческого братства Львова и Украинского студенческого союза (УСС) начали политическую голодовку.

Кто родился 1 октября

1865 – украинский композитор Денис Сочинский.

1869 – один из руководителей и идеологов национально-освободительных движений Индии Махатма Ганди.

1871 – американский государственный деятель, известный как "отец Организации Объединенных Наций", лауреат Нобелевской премии мира Корделл Халл.

1879 – американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Уоллес Стивенс.

1903 – украинский живописец Николай Азовский.

1906 – украинский писатель Иван Багряный.

1914 – советский актер, диктор, народный артист СССР Юрий Левитан.

1951 – британский рок-музыкант Стинг.

1973 – украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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