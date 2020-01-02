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2 января: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:27
2 января отмечаем день Игнатия Богоносца
2 января отмечаем день Игнатия Богоносца
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

2 января – День научной фантастики, День святого Бертольда (день города Берна) в Швейцарии. Именины – Даниил, Иван, Игнатий.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 2 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 января.

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  • 2 января отмечается День научной фантастики (Science Fiction Day). Такая дата была выбрана потому, что в этот день родился Айзек Азимов, один из самых известных писателей-фантастов. Айзек Азимов входит в так называемую "Большую тройку" писателей-фантастов, его произведения оказали огромное влияние на развитие жанра, а некоторые термины из его работ, к примеру, "позитронный" и "роботехника", прочно вошли во многие языки.

Какой праздник 2 января

2 января христиане чтят память священномученика Игнатия Богоносца, который жил в I-II веках при императоре Траяне. В те времена его учителем был Иоанн Богослов. Также верующие почитают память православного святого Иоанна Кронштадского, жившего в XIX веке.

По народным преданиям Игнатия называли Богоносцем из-за того, что когда он был маленьким, то сам Иисус Христос носил его на руках. У Игнатия был дар исцелять больных людей. Когда происходили Траянские гонения христиан, то Игнатия арестовали и отправили из Антиохии в Рим. Там его казнили – бросили на растерзание к голодным львам.

В этот день в церквях проходили молебны на охрану дома. Люди убирали свои жилища. Кроме того, церковь призывала совершить крестный ход с иконой вокруг дома, чтобы защитить его и семью от несчастий и голода.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 января

  • 1839 – Луи Дагер сделал первую фотосъемку Луны.
  • 1843 – в Дрезденской придворной опере состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".
  • 1870 – началось возведение Бруклинского моста в Нью-Йорке.
  • 1936 – ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон продемонстрировали электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам, и устройство, превращающее лучи в поток электронов. Это открытие считают одним из важнейших шагов в развитии телевидения.
  • 1944 – первое боевое применение геликоптеров.
  • 1967 – Рональд Рейган избран губернатором Калифорнии.

Кто родился 2 января

  • 1896 – Дзига Вертов, советский кинорежиссер, один из основателей и теоретиков документального кино. Его "Человек с киноаппаратом" признан величайшим документальным фильмом всех времен, согласно кинорейтингам BFI.
  • 1920 – Айзек Азимов, американский писатель-фантаст ("Я робот", "Стальные пещеры", "Голое солнце").
  • 1926 – Вера Вовк, украинская поэтесса, прозаик, литературовед.
  • 1936 – Владимир Когут, украинский хореограф, заслуженный деятель искусств Украины.
  • 1969 – Кристи Тарлингтон, американская топ-модель, одна из супермоделей 90-х.
  • 1975 – Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь.
  • 1983 – Кейт Босуорт, американская актриса и фотомодель ("Свидание со звездой", "У моря").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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