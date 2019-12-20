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20 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57
20 декабря – день Амвросия Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
20 декабря – день Амвросия
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

20 декабря отмечаем Международный день солидарности людей. По народному календарю 20 декабря – день Амвросия. Именины – Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел и Сергей.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 декабря.

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  • Международный день солидарности людей – по решению ООН отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции (№ 60/209), посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.

Какой праздник 20 декабря

По народному календарю 20 декабря – Амвросия. Люди начинали готовиться к Рождественским праздникам. Девушки на Амвросия шили одежду для будущей супружеской жизни. 20 декабря люди пытались соблюдать пост. До 6 января не проводились братчины и народные гуляния.

Приметы на 20 декабря

  • Пошел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.
  • Солнце находится в дымке – пурга будет.
  • Солнце опускается в облака – стоит ожидать снегопада.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1892 – инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получили патент на пневматические автомобильные шины.
  • 1924 – Адольф Гитлер, приговоренный за государственную измену к пяти годам заключения, освобожден из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения.
  • 1996 – компания NeXT объединилась с Apple Computer и начала разработку Mac OS X.
  • 1974 – Эфиопия провозглашена социалистическим государством.
  • 1999 – Португалия передала остров Макао Китаю.
  • 2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

Кто родился 20 декабря

  • 1738 – Клодион, французский скульптор, работал при дворе прусского короля.
  • 1901 – Роберт Ван де Грааф, американский физик, изобретатель электростатического генератора.
  • 1927 – Ким Ен Сам, 7-й президент Республики Корея.
  • 1946 – Ури Геллер, израильский иллюзионист, менталист, мистификатор.
  • 1948 – Алан Парсонс, английский звукоинженер, музыкант, работал с легендарной группой Pink Floyd.
  • 1980 – Эшли Коул, английский футболист, левый защитник футбольного клуба Лос-Анджелеса
  • 1983 – Джона Хилл, американский киноактер, двукратный номинант на премию "Оскар", знаменит ролью в фильме "Волк с Уолл-стрит".

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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