20 марта: какой сегодня праздник

Сегодня, 06:01

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 20 марта в истории

Сегодня – 20 марта. Фото: pixabay
Сегодня – 20 марта. Фото: pixabay

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 20 марта.

Сегодня 79-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 286 дней. Именинники – Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Павел. Международный день французского языка, международный день астрологии.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

Интересные события в истории 20 марта

1535 год – в России появилась копейка.

В 1602 году нидерландская Ост-Индская компания предлагает доли на долевое владение обществом; это первые акции в истории экономики.

В 1833 году вышло первое полное издание романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин".

В 1902 году американец Натан Стаблфилд продемонстрировал прототип мобильного телефона между берегом и подвижным речным пароходом на реке Потомак (Вашингтон).

В 2003 году началась третья война в Ираке.

20 марта родились

1632 – Иван Мазепа, выдающийся украинский политический, государственный и общественный деятель, меценат.

1828 – Генрик Ибсен, норвежский драматург и поэт, чьи реалистичные и противоречивые пьесы революционизировавших европейский театр ( "Кукольный дом", "Пер Гюнт", "Гедда Габлер").

1984 года – Фернандо Торрес, испанский футболист, нападающий сборной и клубов "Атлетико" и "Ливерпуль" (с 2007 года), чемпион Европы 2008-го.

В 1986-м родилась Леди Гага (Стефани Джерманотта), скандальная американская поп-певица, итальянского происхождения.

Напомним, день Святого Патрика 2018: можно ли работать в этот праздник.
праздник, дата, этот день в истории

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"Сегодня"

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