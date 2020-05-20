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20 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Какой сегодня праздник, 20 мая? Всемирный день метрологии, Всемирный день пчел, Всемирный день травматолога, День банковских работников Украины. В православном календаре – отдание праздника Преполовения Пятидесятницы, воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, день памяти мученика Акакия сотника. Иван-бражник или Купальница – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 мая.

20 мая: какой сегодня праздник
20 мая: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день метрологии (World Metrology Day) – отмечается в честь подписания в Париже в 1875 году "Метрической Конвенции", на основе которой была создана Международная организация мер и весов.
  • Всемирный день травматолога (World Traumatologist Day) – профессиональный праздник врачей, занимающихся лечением ран и повреждений.
  • Всемирный день пчел (World Bee Day) – международный праздник приурочен ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.
  • День банковских работников Украины – этот профессиональный праздник с 1991 года отмечают все работники банковской системы Украины.
  • День рождения джинсов – отмечается в честь прочных и практичных штанов, придуманных американцем Леви Страуссом в 1850 году.

Какой сегодня праздник

20 мая православная церковь отмечает отдание праздника Преполовения Пятидесятницы и воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Также сегодня день памяти мученика Акакия сотника, преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его. Празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.

В народе 20 мая отмечается Иван-бражник или Купальница. В этот день крестьяне обливались сами и купали лошадей в речной воде, чтобы зарядить их здоровьем и силой на весь год. На Купальницу был разгар сева, который ни в коем случае нельзя было пропустить. При этом в народе была традиция ходить друг к другу в гости и потихоньку воровать горсть семян для посева.

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Приметы на 20 мая

  • На Купальницу вода в реке – целебная.
  • Дождливый день – осень будет теплой.
  • На Купальницу домашние семена непригодны для посева.
  • Лучший урожай – от украденных семян.
  • Лучше посев на восточный и западный ветер.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1498 – португальский мореплаватель Васко да Гама впервые прибыл в Индию из Европы, обогнув Африку.
  • 1742 – русский исследователь Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии.
  • 1873 – фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах – джинсов.

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  • 1873 – появились электрические лампы для уличного освещения, созданные русским электромехаником Александром Лодыгиным.
  • 1970 – прошла премьера фильма The Beatles Let It Be.
  • 2003 – состоялся первый полет частного космического корабля SpaceShipOne.

Кто родился 20 мая

  • 1799 – Оноре де Бальзак, французский писатель.
  • 1918 – Эдвард Льюис, американский ученый-генетик.
  • 1925 – Алексей Туполев, советский генеральный конструктор самолетов.
  • 1939 – Роман Карцев, советский комедийный актер.
  • 1944 – Джо Кокер, английский рок-певец.
  • 1946 – Шер, американская певица.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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