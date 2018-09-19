20 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 сентября в истории

Сегодня – 20 сентября. Фото: pixabay

20 сентября – это 263-й день года по григорианскому календарю. Именинники – Иван, Лука, Макар. Во всем мире отмечают День бестраншейных технологий.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 20 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 сентября.

Народные приметы на 20 сентября

Много шелухи на луке – зима будет суровой.

Если человек родился 20 сентября, то он будет прекрасным лекарем. В качестве талисмана ему рекомендуют носить гелиотроп и янтарь.

Если хотя бы одну луковицу испечете раньше, чем весь лук будет собран с огорода – примета, что урожай будет плохим.

Важные и интересные события в Украине и мире 20 сентября

В 622 году – Пророк Мухаммед переселившись в Медину вместе со своими сторонниками создал первую мусульманскую общину, построил первую мечеть.

В 1519-м из испанского порта Сан-Лукар в устье реки Гвадалквивира вышла в плавание экспедиция во главе с португальским мореплавателем Фернаном Магелланом. Она была снаряжена испанским королем Карлом I для поиска западного пути к индонезийским островам.

1946 год – во французском курортном городе Канны открылся ежегодный международный кинофестиваль.

Кто родился 20 сентября

В 1788 году родился Фаддей Беллинсгаузен, русский мореплаватель, руководитель экспедиции, во время которой была открыта Антарктида (1820).

В 1924-м – Джеймс Гальяно, итальянский кутюрье.

1963 год – Андрей Державин, русский поп-певец ("Не плачь Алиса", "Чужая свадьба"), клавишник группы "Машина времени".

Православный праздник 20 сентября 2018 года

В православной церкви 20 сентября почитается память мученика Маманта, его родителей Руфины и Феодота. Известно, что родители Маманта были достаточно богатыми людьми, но при этом являлись христианами и во время гонений пострадали за веру во Христа.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: