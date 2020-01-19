20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 января в истории
20 января – День Иоанна Предтечи 2020, или Ивана Крестителя. В праздник 20 января нужно натощак пить воду, чтобы на весь год запастись крепким здоровьем. Именины отмечают: Афанасий, Василий, Иван.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 января.
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20 января – день Иоанна Крестителя 2020. Считалось, что утром 20 января натощак обязательно нужно выпить крещенскую воду, чтобы на весь год сохранить здоровье.
20 января молодежь продолжала собираться вечером, но уже обязательно с какой-то работой. Это могло быть вязание, шитье, налаживание одежды или ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Святки закончились, а вместе с ними – и время для народных гуляний.
Приметы на 20 января
- Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.
- Если с этого дня целую неделю стоят морозы, то вскоре ждите оттепели.
- Идет дождь, или стоит туман – будет богатый урожай хлеба.
- Если крестить 20 января младенца, то он будет счастливым.
- Непогода и снег предвещают урожай.
- Если увидеть в доме мышь – к пополнению в семье.
Что нельзя делать 20 января
- Нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.
- Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.
- 1661 – во Львове основали университет Казимира. Сейчас это Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- 1841 – британские войска оккупировали Гонконг.
- 1892 – первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).
- 1944 – ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб на Берлин.
- 1946 – президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ.
- 1921 – принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер турецкого государства.
- 1980 – Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве.
- 1982 – Оззи Осборн помещен в больницу после того, как откусил голову брошенной на сцену летучей мыши.
- 1988 – Боб Дилан стал членом Зала славы рок-н-ролла.
- 2009 – Барак Обама стал 44-м президентом США, и первым темнокожим.
- 2017 – 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.
- 1775 – Андре-Мари Ампер, французский физик и математик, создатель основ электродинамики.
- 1855 – Эрнест Шоссон, французский композитор.
- 1876 – Иосиф Гофман, американский пианист и композитор польского происхождения.
- 1894 – Уолтер Пистон, американский композитор и педагог.
- 1907 – Манфред фон Арденне, немецкий физик.
- 1910 – Джой Адамсон, натуралист и писательница, автор бестселлера "Рожденный свободным".
- 1930 – Эдвин Юджин "Базз" Олдрин, астронавт США.
- 1946 – американский кинорежиссер Дэвид Линч.
- 1952 – Пол Стэнли, американский музыкант, гитарист и вокалист глэм-рок-группы Kiss.
- 1978 – Сид Уилсон, американский музыкант, участник Slipknot.
- 1979 – Роберт Грегори Бурдон, барабанщик американской ню-метал группы "Linkin Park".
- 1987 – Эван Питерс, американский актер, наиболее известный по ролям в телесериале-антологии "Американская история ужасов".
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