20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 января в истории

20 января – День Иоанна Предтечи Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

20 января – День Иоанна Предтечи 2020, или Ивана Крестителя. В праздник 20 января нужно натощак пить воду, чтобы на весь год запастись крепким здоровьем. Именины отмечают: Афанасий, Василий, Иван.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 20 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 января.

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Какой праздник 20 января

20 января – день Иоанна Крестителя 2020. Считалось, что утром 20 января натощак обязательно нужно выпить крещенскую воду, чтобы на весь год сохранить здоровье.

20 января молодежь продолжала собираться вечером, но уже обязательно с какой-то работой. Это могло быть вязание, шитье, налаживание одежды или ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Святки закончились, а вместе с ними – и время для народных гуляний.

Приметы на 20 января

Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.

Если с этого дня целую неделю стоят морозы, то вскоре ждите оттепели.

Идет дождь, или стоит туман – будет богатый урожай хлеба.

Если крестить 20 января младенца, то он будет счастливым.

Непогода и снег предвещают урожай.

Если увидеть в доме мышь – к пополнению в семье.

Что нельзя делать 20 января

Нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.

Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

Интересные и важные события в Украине и мире

1661 – во Львове основали университет Казимира. Сейчас это Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

1841 – британские войска оккупировали Гонконг.

1892 – первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).

1944 – ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб на Берлин.

1946 – президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ.

1921 – принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер турецкого государства.

1980 – Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве.

1982 – Оззи Осборн помещен в больницу после того, как откусил голову брошенной на сцену летучей мыши.

1988 – Боб Дилан стал членом Зала славы рок-н-ролла.

2009 – Барак Обама стал 44-м президентом США, и первым темнокожим.

2017 – 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.

Кто родился 20 января

1775 – Андре-Мари Ампер, французский физик и математик, создатель основ электродинамики.

1855 – Эрнест Шоссон, французский композитор.

1876 – Иосиф Гофман, американский пианист и композитор польского происхождения.

1894 – Уолтер Пистон, американский композитор и педагог.

1907 – Манфред фон Арденне, немецкий физик.

1910 – Джой Адамсон, натуралист и писательница, автор бестселлера "Рожденный свободным".

1930 – Эдвин Юджин "Базз" Олдрин, астронавт США.

1946 – американский кинорежиссер Дэвид Линч.

1952 – Пол Стэнли, американский музыкант, гитарист и вокалист глэм-рок-группы Kiss.

1978 – Сид Уилсон, американский музыкант, участник Slipknot.

1979 – Роберт Грегори Бурдон, барабанщик американской ню-метал группы "Linkin Park".

1987 – Эван Питерс, американский актер, наиболее известный по ролям в телесериале-антологии "Американская история ужасов".

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