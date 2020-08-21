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21 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 августа в истории

Какой сегодня праздник, 21 августа? Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, День без косметики и макияжа, День Независимости Латвии, День молодежи Марокко. Святителя Емилиана-исповедника, святого Мирона-чудотворца – в православном календаре. Мирон Ветрогон – в народном календаре. Именины празднуют: Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 августа.

21 августа: какой сегодня праздник
21 августа: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) – установлен в 2017 году под эгидой ООН.
  • Международный день без косметики и макияжа (No Makeup Day) – женщины призывают любить себя в любом виде и не стесняться ходить без макияжа.
  • День Независимости Латвии – отмечается в честь выхода из состава СССР в 1991 году.
  • День молодежи празднует Марокко.
  • День Ниной Акина отмечается на Филиппинах.
  • День признания – Гавайи отмечают в честь полученного в 1959 году статуса штата США.

Какой сегодня праздник

21 августа православная церковь чтит память многих святых: святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического, святого Мирона-чудотворца, епископа Критского, преподобного Григория, иконописца Печерского, преподобного Григория Синаита и других. Также отмечается перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Проводится празднование Толгской иконы Божией Матери.

В народе 21 августа отмечается Мирон Ветрогон. Люди подметили, что это период сильных ветров и пыльных бурь. А в лесу в это время собирали поспевшую ежевику и делали заготовки на зиму.

Приметы на 21 августа

  • какая погода на Мирона, таким будет весь январь;
  • тихий ветер на Мирона обещает солнечную осень;
  • сильный ветер – к ненастному сентябрю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1902 – день основания подразделения GM "Кадиллак", выпускающей легковые автомобили класса "люкс".
  • 1911 – из Лувра был украден портрет Моны Лизы.
  • 1932 – в Венеции прошел первый международный кинофестиваль.

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  • 1937 – между СССР и Китаем был подписан пакт о ненападении.
  • 1957 – СССР впервые осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
  • 1976 – во Франции впервые в Европе стартовал фестиваль панк-рока.

Кто родился 21 августа

  • 1698 – Джузеппе Гварнери, итальянский скрипичный мастер.
  • 1904 – Уильям Каунт Бейси, американский джазовый пианист.
  • 1935 – Юрий Энтин, советский поэт-песенник, драматург.
  • 1936 – Уилт Чемберлен, американский баскетболист.
  • 1938 – Кенни Роджерс, американский певец, актер.
  • 1973 – Сергей Брин, американский сооснователь поисковой системы Google.
  • 1989 – Хейден Панеттьер, американская актриса, певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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