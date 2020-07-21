21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 июля в истории
Какой сегодня праздник, 21 июля? День медика – в Туркменистане, Зажинки – в Беларуси, Национальный день Бельгии. Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Прокопий Жнец – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Дмитрий, Николай, Прокофий, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июля.
- День работников здравоохранения и медицинской промышленности – празднуют в Туркменистане.
- Зажинки – древний земледельческий праздник отмечается в Беларуси.
- Национальный день – празднуется в Бельгии.
- День свободы – отмечает Гуам.
21 июля в православной церкви отмечается явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Также чтится день памяти великомученика Прокопия.
В народе 21 июля чествуется Прокопий Жнец. С этого дня было принято жать рожь и заготавливать сено для скота.
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Приметы на 21 июля
- если ко дню Прокопия Жнеца созрела черника – будет хорошо идти жатва.
- черника зреет под комариные песни.
- на Прокопия работают различные заговоры.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1613 – прошла коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника династии на российском престоле.
- 1906 – Петр Столыпин стал главой правительства России.
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- 1918 – татары попросили Германию объявить Крым татарским ханством.
- 1969 – американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.
- 1983 – на антарктической станции "Восток" была отмечена самая низкая температура на Земле за всю историю наблюдения −89,2°C.
- 356 до н.э. – Александр Македонский, царь Македонии, выдающийся полководец.
- 1899 – Эрнест Хемингуэй, американский писатель.
- 1925 – Глеб Стриженов, советский актер театра и кино.
- 1948 – Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик.
- 1951 – Робин Уильямс, американский актер, комик, сценарист.
- 1956 – Майкл Коннелли, американский писатель, автор детективов.
- 1969 – Авраам Руссо, российский эстрадный певец.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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