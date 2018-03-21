21 марта: какой сегодня праздник и чей День ангела

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 21 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 21 марта.

Сегодня 80-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 285 дней. Именинники – Афанасий, Дементий, Лазарь, Афанасий. Международный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, первый день "астрономической" весны, персидский Новый год – Новруз, в ЮАР – День прав человека.

Интересные события в истории 21 марта

В 1910 году в Одессе проходят первые в Украине и России публичные полеты летчика Михаила Ефимова с пассажирами на аэроплане "Фарман-IV".

1919 была провозглашена Венгерская советская республика, в результате пролетарской революции в Венгрии.

1922 – в Лондоне открывают вокзал Ватерлоо.

1927-й – в Киеве выходит первый номер еженедельной украинской "Литературной газеты". Современное название газета получила в 1962 году.

21 марта 1999 года установлено отмечать Всемирный день поэзии.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

21 марта родились

В 1895 году – Леонид Утесов (Лазарь Вайсбейн), советский певец, актер, руководитель джазового оркестра. Народный артист СССР (1965 год).

1889 – Александр Вертинский, российский и украинский актер, певец, автор музыки тексты многих песен ("Ваши пальцы пахнут ладаном", "Только раз бывают в жизни встречи", "Лиловый негр").

1929 – Юрий Мушкетик, украинский писатель.

1980 – Роналдиньо (Роналдо де Ассиш Морейра), бразильский футболист, нападающий.

Напомним, день Святого Патрика 2018: можно ли работать в этот праздник.