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21 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 мая в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
21 мая отмечают День Иоанна Богослова
21 мая отмечают День Иоанна Богослова
Фото: Pixabay

Сегодня 141-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 224 дня. Именинники – Арсений, Иван и Пимен. Международный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, в Индии – День борьбы с терроризмом, в Черногории – День независимости.

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"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 мая 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 мая.

21 мая: какой сегодня праздник

В православной церкви 21 мая почитают память святого Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. Согласно существующему преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея. Был призван Иисусом Христом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Был свидетелем многих чудес Христа и принимал самое непосредственное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий. Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти. 

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По примете 21 мая пекли специальные пироги, которые не ели, а выносили за деревню и раздавали прохожим. 

Приметы на 21 мая

  • Погожий день – летом грибов немного будет. 
  • Дождливый день – примета того, что грибы вырастут. 
  • Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет. 
  • Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится. 
  • Как только листья дуба распускались – можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо. 
  • Если вспахать землю во время последней четверти полнолуния, то поле, по примете, будет чистым и без сорной травы. 
  • Небо вечером окрашивается в красный цвет – погода в ближайшие дни будет хорошей. 
  • Если же небо красное утром – будет дождь. 

Интересные и важные события в истории 21 мая

1635 – Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618–1648).

1792 – произошло извержение вулкана Ундзэн, которое вошло в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв – 15 тысяч человек.

1840 – Новая Зеландия объявлена британской колонией.

1851 – в Австралии обнаружено первое золото.

1861 – Южная Каролина приняла решение об отделении от США.

1904 – в Париже основана FIFA – Международная федерация футбола.

1919 – в Украине большевиками национализированы все речные и морские корабельные предприятия.

1921 – в Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности.

1925 – в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

1945 – Сирия и Ливан провозгласили свою независимость от Франции.

2000 – в Швейцарии на референдуме большинство жителей проголосовали за расширение отношений с Европейским Союзом.

2006 – в Черногории состоялся референдум о независимости.

Кто родился 20 мая

1471 – Альбрехт Дюрер (умер в1528), немецкий живописец и график Возрождения.

1860 – Виллем Эйнтховен (умер в 1927), голландский физиолог, лауреат Нобелевской премии 1924 года "за открытие механизма электрокардиограммы".

1878 – Гленд Хаммонд (умер в 1930), американский изобретатель гидроплана.

1921 – Андрей Сахаров (умер в 1989), физик и общественный деятель, один из создателей советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира (1975).

1934 – Бенгт Самуэльсон, шведский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1982).

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Также мы рассказывали о церковных праздниках и постах в июне 2019 по дням.

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Источник: Сегодня
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