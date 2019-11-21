21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 ноября в истории

21 ноября отмечаем Михайлов день 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 21 ноября, отмечаем ряд важных праздников: Михайлов день 2019 у православных христиан, День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день философии, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Также ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа от курения (No Smoking Day). В России отмечают профессиональный праздник – День бухгалтера 2019.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 ноября.

Смотрите видео о визитках украинской столицы: Михайловская церковь

Всемирный день телевидения – этот праздник ежегодно отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1996 году в ООН провели первый Всемирный телевизионный форум.

– этот праздник ежегодно отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1996 году в ООН провели первый Всемирный телевизионный форум. Всемирный день приветствий – главная цель этого ежегодного праздника – обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

– главная цель этого ежегодного праздника – обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. День Достоинства и Свободы – государственный праздник Украины. Установлен в 2014 году, отмечается 21 ноября, в годовщину начала "Оранжевой революции" (2004 год) и "Революции Достоинства" (2013–2014).

– государственный праздник Украины. Установлен в 2014 году, отмечается 21 ноября, в годовщину начала "Оранжевой революции" (2004 год) и "Революции Достоинства" (2013–2014). День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины – этот праздник появился в 2017 году. Тогда в столице состоялась торжественная церемония, во время которой президент Украины и военное командование вручили новую символику.

Какой праздник 21 ноября, как провести Михайлов день 2019

По народному календарю 21 ноября – День святого Михаила. В этот день запрещалось делать любую работу по дому, кроме приготовления пищи для праздничного ужина. Обычно на Михаила накрывали пышные столы и отмечали праздник в семейном кругу.

Существовало верование, согласно которому 21 ноября категорически нельзя было говорить неправду, ведь Михаила считали борцом за добро и честность.

Михайлов день 2019: приметы на 21 ноября

Густой туман на Михаила – такая погода продержится до 19 декабря.

Иней 21 ноября – зима будет снежной.

Ветер с юга на Михаила – скоро будет оттепель.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 ноября

1764 – указом Екатерины II упразднена Гетманщина в Украине.

1877 – Томас Эдисон изобрел фонограф (прибор для записи и воспроизведения звука).

1916 – затонул "Британик" – корабль-близнец "Титаника", налетев на немецкую мину.

1980 – техногенная катастрофа на озере Пенер, США.

2004 – в Украине началась Оранжевая революция – мирные протесты, митинги в поддержку кандидата в президенты Виктора Ющенко.

2008 – развод Мадонны и Гая Ричи был оформлен в Высшем суде Лондона.

2013 – обрушение торгового центра Maxima в Риге.

2013 – начался Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева в Украине, начавшаяся в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию "Соглашения об ассоциации" между Украиной и Евросоюзом.

Михайлов день 2019: кто родился 21 ноября

1694 – Вольтер, французский философ. Наиболее часто публикуемое и читаемое произведение Вольтера — "Кандид, или Оптимизм".

1818 – Льюис Морган, американский этнограф, социолог, один из основоположников эволюционизма в социальных науках.

1834 – Гетти Грин, американская предпринимательница, самая богатая женщина в мире.

1854 – Бенедикт XV, Папа Римский (1914–1922).

1944 – Харольд Рамис, американский режиссер, актер и сценарист ("Охотники за привидениями", "День сурка").

1945 – Голди Хоун, американская актриса, лауреат премии "Оскар" ("Смерть ей к лицу", "За бортом").

1963 – Николлетт Шеридан, британская киноактриса ("Отчаянные домохозяйки").

1965 – Бьорк, исландская певица, актриса.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине. Кроме этого, мы рассказывали об истории и традициях праздника Михайлов день 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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