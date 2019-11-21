Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:07
21 ноября отмечаем Михайлов день 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
21 ноября отмечаем Михайлов день 2019
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 21 ноября, отмечаем ряд важных праздников: Михайлов день 2019 у православных христиан, День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день философии, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Также ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа от курения (No Smoking Day). В России отмечают профессиональный праздник – День бухгалтера 2019.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 ноября.

Смотрите видео о визитках украинской столицы: Михайловская церковь

  • Всемирный день телевидения – этот праздник ежегодно отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1996 году в ООН провели первый Всемирный телевизионный форум.
  • Всемирный день приветствий – главная цель этого ежегодного праздника – обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.
  • День Достоинства и Свободы – государственный праздник Украины. Установлен в 2014 году, отмечается 21 ноября, в годовщину начала "Оранжевой революции" (2004 год) и "Революции Достоинства" (2013–2014).
  • День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины – этот праздник появился в 2017 году. Тогда в столице состоялась торжественная церемония, во время которой президент Украины и военное командование вручили новую символику.

Какой праздник 21 ноября, как провести Михайлов день 2019

По народному календарю 21 ноября – День святого Михаила. В этот день запрещалось делать любую работу по дому, кроме приготовления пищи для праздничного ужина. Обычно на Михаила накрывали пышные столы и отмечали праздник в семейном кругу.

Существовало верование, согласно которому 21 ноября категорически нельзя было говорить неправду, ведь Михаила считали борцом за добро и честность.

Михайлов день 2019: приметы на 21 ноября

  • Густой туман на Михаила – такая погода продержится до 19 декабря.
  • Иней 21 ноября – зима будет снежной.
  • Ветер с юга на Михаила – скоро будет оттепель.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 ноября

  • 1764 – указом Екатерины II упразднена Гетманщина в Украине.
  • 1877 – Томас Эдисон изобрел фонограф (прибор для записи и воспроизведения звука).
  • 1916 – затонул "Британик" – корабль-близнец "Титаника", налетев на немецкую мину.
  • 1980 – техногенная катастрофа на озере Пенер, США.
  • 2004 – в Украине началась Оранжевая революция – мирные протесты, митинги в поддержку кандидата в президенты Виктора Ющенко.
  • 2008 – развод Мадонны и Гая Ричи был оформлен в Высшем суде Лондона.
  • 2013 – обрушение торгового центра Maxima в Риге.
  • 2013 – начался Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева в Украине, начавшаяся в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию "Соглашения об ассоциации" между Украиной и Евросоюзом.

Михайлов день 2019: кто родился 21 ноября

  • 1694 – Вольтер, французский философ. Наиболее часто публикуемое и читаемое произведение Вольтера — "Кандид, или Оптимизм".
  • 1818 – Льюис Морган, американский этнограф, социолог, один из основоположников эволюционизма в социальных науках.
  • 1834 – Гетти Грин, американская предпринимательница, самая богатая женщина в мире.
  • 1854 – Бенедикт XV, Папа Римский (1914–1922).
  • 1944 – Харольд Рамис, американский режиссер, актер и сценарист ("Охотники за привидениями", "День сурка").
  • 1945 – Голди Хоун, американская актриса, лауреат премии "Оскар" ("Смерть ей к лицу", "За бортом").
  • 1963 – Николлетт Шеридан, британская киноактриса ("Отчаянные домохозяйки").
  • 1965 – Бьорк, исландская певица, актриса.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине. Кроме этого, мы рассказывали об истории и традициях праздника Михайлов день 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать Михайлов день 2019: дата, история, традиции, приметы Церковные праздники и посты в декабре 2019 по дням Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине
видео праздники приметы запреты Михайлов день
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Девушка дня. Рафаэлла Фико - экс-подруга Марио Балотелли
Девушка дня. Рафаэлла Фико - экс-подруга Марио Балотелли
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі