21 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 октября в истории
21 октября 2019 года отмечаем завершающий еврейский праздник в чреде осенних – Шмини Ацерет и Симхат Тора, а также день национальных героев на Ямайке, день Трафальгарского сражения и день яблока в Англии. Именинники – Пелагея, Таисия, Трифон.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 октября.
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По народному календарю сегодня – день Трифона и Пелагеи Ознобици. Считалось, что именно сегодня начиналась настоящая зима. Поэтому люди 21 октября чинили или шили зимнюю одежду.
Также на Трифона и Пелагею люди опускали в реки бочки с домашними соленьями. Температура воды в водоемах в зимнее время не поднималась выше нуля, сохраняя таким образом заготовки, как в холодильнике.
Приметы на 21 октября
- Низкие облака обещали сильные морозы.
- Мыши делают норы на южной стороне – зима будет холодной.
- От Трифона и Пелагеи начинается настоящая зима.
- 1056 – диакон Григорий вывел первую букву. В историю рукопись вошла под названием "Остромирово Евангелие". Это древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг.
- 1520 – Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.
- 1596 – подписано Брестскую унию, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признали над собой власть Папы Римского.
- 1879 – американский изобретатель Томас Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.
- 1897 – в Николаеве заработал Черноморский судостроительный завод.
- 1944 – в "Бермудском треугольнике" загадочно исчез экипаж кубинского судна "Рубикон".
- 1991 – состоялся первый полет над Эверестом на воздушном шаре.
- 1672 – Гетман Украины в изгнании Пилип Орлик
- 1832 – немецкий издатель Густав Лангеншейдт, фирма которого в сегодняшнего дня выпускает пособия для изучения языков и словари.
- 1833 – шведский химик, изобретатель динамита, основатель Нобелевской премии Альфред Нобель.
- 1893 – третья жена Михаила Булгакова Елена Шиловская.
- 1912 – британский дирижер, венгерского происхождения, лауреат 32 наград "Грэмми" Георг Шолти.
- 1935 – украинский поэт Борис Олийнык.
- 1968 – украинская журналистка Ольга Герасимюк.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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