21 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 октября в истории

21 октября отмечаем день Трифона и Пелагеи Ознобици Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

21 октября 2019 года отмечаем завершающий еврейский праздник в чреде осенних – Шмини Ацерет и Симхат Тора, а также день национальных героев на Ямайке, день Трафальгарского сражения и день яблока в Англии. Именинники – Пелагея, Таисия, Трифон.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 октября.

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Какой праздник 21 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Трифона и Пелагеи Ознобици. Считалось, что именно сегодня начиналась настоящая зима. Поэтому люди 21 октября чинили или шили зимнюю одежду.

Также на Трифона и Пелагею люди опускали в реки бочки с домашними соленьями. Температура воды в водоемах в зимнее время не поднималась выше нуля, сохраняя таким образом заготовки, как в холодильнике.

Приметы на 21 октября

Низкие облака обещали сильные морозы.

Мыши делают норы на южной стороне – зима будет холодной.

От Трифона и Пелагеи начинается настоящая зима.

21 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1056 – диакон Григорий вывел первую букву. В историю рукопись вошла под названием "Остромирово Евангелие". Это древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг.

1520 – Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.

1596 – подписано Брестскую унию, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признали над собой власть Папы Римского.

1879 – американский изобретатель Томас Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

1897 – в Николаеве заработал Черноморский судостроительный завод.

1944 – в "Бермудском треугольнике" загадочно исчез экипаж кубинского судна "Рубикон".

1991 – состоялся первый полет над Эверестом на воздушном шаре.

Кто родился 21 октября

1672 – Гетман Украины в изгнании Пилип Орлик

1832 – немецкий издатель Густав Лангеншейдт, фирма которого в сегодняшнего дня выпускает пособия для изучения языков и словари.

1833 – шведский химик, изобретатель динамита, основатель Нобелевской премии Альфред Нобель.

1893 – третья жена Михаила Булгакова Елена Шиловская.

1912 – британский дирижер, венгерского происхождения, лауреат 32 наград "Грэмми" Георг Шолти.

1935 – украинский поэт Борис Олийнык.

1968 – украинская журналистка Ольга Герасимюк.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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