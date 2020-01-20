21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 января в истории
21 января – православные христиане отмечают День памяти святого Емельяна. Кроме этого, 21 января – Международный день объятий и Всемирный день снега. Именины празднуют Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 января.
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- Международный день объятий – по традиции в этот день можно по-дружески обнимать даже незнакомых людей. Праздник возник в 1986 году в США.
- Всемирный день снега – дату учредила Международная федерация лыжного спорта для популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни.
21 января 2020 года отмечают день памяти святого Емельяна, который был одним из первых христианских исповедников и епископов. Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.
Приметы на 21 января
- Окна в доме запотели – к оттепели.
- Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.
- По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
- По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.
Что нельзя делать 21 января
- Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.
- В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.
- В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
- 1790 – день создания гильотины.
- 1840 – француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открыл новую южную землю (Антарктиду), которой дал имя своей жены – Земля Адели.
- 1954 – в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".
- 1981 – на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12.
- 1899 – немецкая компания Adam Opel, которую братья Opel основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей.
- 1911 – первое автомобильное ралли в Монте-Карло.
- 1919 – Закарпатские всенародные собрания, где приняли решение о воссоединении Закарпатья с Украиной.
- 1952 – итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году.
- 1978 – Олекса Горняк совершил самосожжение возле могилы Тараса Шевченко в знак протеста против русификации.
- 2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.
- 1855 – Джон Браунинг, американский изобретатель, конструктор оружия.
- 1861 – Жорж Мельес, один из основоположников кинематографа.
- 1869 – Григорий Распутин, фаворит семьи Николая II.
- 1905 – Кристиан Диор, французский кутюрье.
- 1924 – Бенни Хилл, британский комик.
- 1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец и актер. За время своих выступлений исполнил 128 оперных партий на сцене.
- 1956 – Джина Дэвис, американская актриса, продюсер ("Муха", "Битлджус").
- 1960 – Дмитрий Харатьян, актер ("На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", сериал "Каменская").
- 1965 – Роберт Дель Ная, английский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы Massive Attack.
- 1976 – Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls.
- 1979 – Михаил Житняков, российский рок-музыкант, вокалист группы "Ария".
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