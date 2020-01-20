21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 января в истории

21 января отмечаем Международный день объятий Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

21 января – православные христиане отмечают День памяти святого Емельяна. Кроме этого, 21 января – Международный день объятий и Всемирный день снега. Именины празднуют Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 января.

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Международный день объятий – по традиции в этот день можно по-дружески обнимать даже незнакомых людей. Праздник возник в 1986 году в США.

– по традиции в этот день можно по-дружески обнимать даже незнакомых людей. Праздник возник в 1986 году в США. Всемирный день снега – дату учредила Международная федерация лыжного спорта для популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни.

Какой праздник 21 января

21 января 2020 года отмечают день памяти святого Емельяна, который был одним из первых христианских исповедников и епископов. Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.

Приметы на 21 января

Окна в доме запотели – к оттепели.

Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.

По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.

По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.

В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Интересные и важные события в Украине и мире

1790 – день создания гильотины.

1840 – француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открыл новую южную землю (Антарктиду), которой дал имя своей жены – Земля Адели.

1954 – в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".

1981 – на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12.

1899 – немецкая компания Adam Opel, которую братья Opel основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей.

1911 – первое автомобильное ралли в Монте-Карло.

1919 – Закарпатские всенародные собрания, где приняли решение о воссоединении Закарпатья с Украиной.

1952 – итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году.

1978 – Олекса Горняк совершил самосожжение возле могилы Тараса Шевченко в знак протеста против русификации.

2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.

Кто родился 21 января

1855 – Джон Браунинг, американский изобретатель, конструктор оружия.

1861 – Жорж Мельес, один из основоположников кинематографа.

1869 – Григорий Распутин, фаворит семьи Николая II.

1905 – Кристиан Диор, французский кутюрье.

1924 – Бенни Хилл, британский комик.

1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец и актер. За время своих выступлений исполнил 128 оперных партий на сцене.

1956 – Джина Дэвис, американская актриса, продюсер ("Муха", "Битлджус").

1960 – Дмитрий Харатьян, актер ("На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", сериал "Каменская").

1965 – Роберт Дель Ная, английский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы Massive Attack.

1976 – Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls.

1979 – Михаил Житняков, российский рок-музыкант, вокалист группы "Ария".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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