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21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
21 января отмечаем Международный день объятий
21 января отмечаем Международный день объятий
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

21 января – православные христиане отмечают День памяти святого Емельяна. Кроме этого, 21 января – Международный день объятий и Всемирный день снега. Именины празднуют Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 21 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 января.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

  • Международный день объятий – по традиции в этот день можно по-дружески обнимать даже незнакомых людей. Праздник возник в 1986 году в США.
  • Всемирный день снега – дату учредила Международная федерация лыжного спорта для популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни.

Какой праздник 21 января

21 января 2020 года отмечают день памяти святого Емельяна, который был одним из первых христианских исповедников и епископов. Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.

Приметы на 21 января

  • Окна в доме запотели – к оттепели.
  • Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.
  • По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
  • По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

Что нельзя делать 21 января

  • Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.
  • В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.
  • В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1790 – день создания гильотины.
  • 1840 – француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открыл новую южную землю (Антарктиду), которой дал имя своей жены – Земля Адели.
  • 1954 – в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".
  • 1981 – на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12.
  • 1899 – немецкая компания Adam Opel, которую братья Opel основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей.
  • 1911 – первое автомобильное ралли в Монте-Карло.
  • 1919 – Закарпатские всенародные собрания, где приняли решение о воссоединении Закарпатья с Украиной.
  • 1952 – итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году.
  • 1978 – Олекса Горняк совершил самосожжение возле могилы Тараса Шевченко в знак протеста против русификации.
  • 2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.

Кто родился 21 января

  • 1855 – Джон Браунинг, американский изобретатель, конструктор оружия.
  • 1861 – Жорж Мельес, один из основоположников кинематографа.
  • 1869 – Григорий Распутин, фаворит семьи Николая II.
  • 1905 – Кристиан Диор, французский кутюрье.
  • 1924 – Бенни Хилл, британский комик.
  • 1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец и актер. За время своих выступлений исполнил 128 оперных партий на сцене.
  • 1956 – Джина Дэвис, американская актриса, продюсер ("Муха", "Битлджус").
  • 1960 – Дмитрий Харатьян, актер ("На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", сериал "Каменская").
  • 1965 – Роберт Дель Ная, английский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы Massive Attack.
  • 1976 – Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls.
  • 1979 – Михаил Житняков, российский рок-музыкант, вокалист группы "Ария".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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