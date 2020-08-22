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22 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 августа в истории

Какой сегодня праздник, 22 августа? Всемирный день экологического долга, Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, День растительного молока. День святого апостола из 12-ти Матфея – в православном календаре. Матфей Змеесос – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Юлиан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 августа.

22 августа: какой сегодня праздник
22 августа: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day) – день, в который количество использованных людьми возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот объем, который наша планета способна воспроизвести, а также восстановиться и поглотить отходы. После этой даты остаток года люди живут, потребляя планетарные ресурсы в кредит. Ежегодно этот день наступает все раньше.
  • Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений ( International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief) – установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.
  • День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей , отмечается Украине.
  • Всемирный день растительного молока (World Plant Milk Day) – проводится с 2017 года любителями этого напитка как альтернативы обычному молоку.

Какой сегодня праздник

22 августа православная церковь отмечает день святого апостола из 12-ти Матфея – ученика Иисуса Христа, который стал апостолом вместо Иуды Искариота. Также чтится собор Соловецких святых.

В народе 22 августа отмечается Матфей Змеесос. Считалось, что в этот период змеи способны высосать всю кровь и молоко из коров, а потому их не выгоняли на пастбище.

Приметы на 22 августа

  • Матфей ненастье подпускает, осень становится все ближе;
  • на Матфея Змеесоса коров нельзя отпускать на пастбища;
  • корову лучше доить в одиночестве, чтобы никто не сглазил;
  • нельзя ставить подойник на стул или на кадку, чтобы у коровы не пропало молоко.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1456 – князем Валахии стал Влад Дракула, прототип героя в легендах о вампирах.
  • 1909 – во Франции впервые в мире прошло авиашоу.

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  • 1965 – в Америке состоялась премьера фильма Help!, снятого The Beatles.
  • 1989 – открыты кольца планеты Нептун.

Кто родился 22 августа

  • 1834 – Сэмюэл Лэнгли, американский астроном, пионер авиации.
  • 1862 – Клод Дебюсси, французский композитор, пианист.
  • 1886 – Раймонда де Ларош, французская актриса, первая в мире женщина-пилот.
  • 1920 – Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст.
  • 1939 – Сергей Козлов, советский писатель-сказочник, автор "Ежика в тумане".
  • 1966 – Ольга Сумская, украинская актриса и телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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