22 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 февраля в истории

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений. Православные христиане отмечают первую родительскую субботу 2020 года, а также чтят память святых Панкрата и Никиты. Именины празднуют: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 22 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 февраля.

22 февраля – первая родительская суббота 2020 года Фото: instagram.com/nataly.likebooks

Международный день поддержки жертв преступлений. 22 февраля 1990 года правительство Великобритании опубликовало "Хартию жертв преступлений". С тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире 22 февраля неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений.

22 февраля: какой православный праздник

22 февраля православные украинцы отмечают первую родительскую субботу 2020 года. Она наступает за два дня до Масленицы и за восемь дней до начала Великого поста. Вечером 21 февраля и утром 22 февраля в церквях проводят великую панихиду (парастас), во время которой верующие просят Господа явить всем умершим свою милость.

Кроме этого, 22 февраля 2020 года чтят память святых Панкрата и Никиты.

Приметы на 22 февраля

Если после 22 февраля следующие 7 дней являются холодными – март будет очень теплым и солнечным.

На деревьях снег налипает – примета к тому, что скоро будет потепление.

Закат багряный 22 февраля – ждите снегопада.

Беззвездная и темная ночь – скоро зима закончится.

Если человек родился 22 февраля – это примета к тому, что он будет хорошим тружеником.

Если выставить семена на мороз, а потом отнести их в теплое место, то они смогут закалиться и дать хорошие всходы при посадке.

Весь день оттепель – зима не уйдет еще очень долго.

Шумит лес – ждите скорого тепла.

По примете 22 февраля очень холодно – больше морозов не будет.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Нищих и обездоленных, которые принимают от вас деньги или продукты, нужно попросить помолиться за усопших.

22 февраля запрещено злоупотреблять спиртным.

В этот день нельзя есть мясные продукты.

Кроме того, на 22 февраля не принято работать, в том числе по дому. Подготовиться к празднику рекомендовалось заранее – убрать дом и приготовить основные блюда поминальной трапезы.

Под запретом ругань, ссоры, злые мысли, даже споры.

В этот день не следует сажать растения, поскольку они, как считается, будут плохо расти и не дадут плодов.

Что можно делать 22 февраля

Если начать лечить любую болезнь именно на Панкрата, то можно выздороветь.

Сны на Панкрата – вещие. Если увидите лук во сне – это сулит в будущем неприятности и слезы.

Интересные и важные события в Украине и мире

1632 – Галилео Галилей публикует свою важнейшую работу – "Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой", повлиявшую на развитие европейской науки об астрономии.

1848 – в Париже началась буржуазно-демократическая революция, которая привела к свержению Июльской монархии.

1901 – одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах пассажирское судно "Рио-де-Жанейро". В тот день погибли 128 человек.

1946 – доктор Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин.

1966 – запустили спутник "Космос-110" с собаками Ветерком и Угольком на борту.

1990 – английское правительство опубликовало "Хартию жертв преступлений".

2000 – отменили положение о смертной казни в Украине.

2014 – 4-й Президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной Рады объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий.

Кто родился 22 февраля

1732 – Джордж Вашингтон, первый президент США.

1788 – Артур Шопенгауэр, немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.

1810 – Фредерик Шопен, польский композитор.

1932 – Эдвард Кеннеди, младший брат Джона и Роберта Кеннеди, сенатор.

1949 – Ники Лауда, австрийский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе "Формула-1".

1959 – Кайл Маклахлен, американский киноактер, лауреат премии "Золотой глобус" ("Твин Пикс", "Отчаянные домохозяйки").

1974 – Джеймс Блант, британский певец, музыкант, автор текстов песен.

1975 – Дрю Бэрримор, американская актриса, обладательница "Золотого глобуса" ("Ядовитый плющ", "50 первых поцелуев", "Ангелы Чарли").

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