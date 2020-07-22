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22 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 июля в истории

Какой сегодня праздник, 22 июля? Международный день бокса, Всемирный день мозга, День гамака, День числа Пи, День прессы – в Азербайджане, День государственного языка – в Таджикистане. Священномученика Панкратия – в православном календаре. Панкратий и Кирилл – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июля.

22 июля: какой сегодня праздник
22 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день бокса (International Boxing Day) – молодой спортивный праздник, который начал отмечаться с 2018 года.
  • Всемирный день мозга (World Brain Day) – учрежден по инициативе Всемирной Федерации неврологии.
  • День гамака (Hammock Day) – праздник, когда можно себе позволить отдохнуть в тени деревьев.
  • День приближенного значения числа Пи (Approximate Pi Day) – неофициальный математический праздник 22/7.
  • День национальной прессы – чествуют в Азербайджане.
  • День государственного языка – празднуют в Таджикистане.

Какой сегодня праздник

22 июля в православной церкви чтится день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Также проводится празднование икон Божией Матери Колочской, Кипрской (Стромынской).

В народе 22 июля чествуется Панкратий и Кирилл. В этот день собирали чернику и первый урожай огурцов.

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Приметы на 22 июля

  • на Панкратия и Кирилла пора собирать чернику.
  • если черника уродилась богато, зима будет морозной.
  • на Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы.
  • первый огурец нельзя есть, а нужно закопать, чтобы год был урожайным.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1793 – впервые европеец, шотландский путешественник Александр Маккензи, пересек Канаду.
  • 1806 – окончилось первое русское кругосветное путешествие судна "Нева" под командованием Юрия Лисянского.

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  • 1921 – вышел первый фельетон Остапа Вишни в газете "Селянська правда".
  • 1944 – создан Международный валютный фонд.
  • 1946 – принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кто родился 22 июля

  • 1596 – Михаил Федорович, русский царь, первый из династии Романовых.
  • 1711 – Георг Вильгельм Рихман, русский физик, новатор в исследовании электричества.
  • 1895 – Павел Сухой, советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су.
  • 1946 – Мирей Матье, французская певица.
  • 1949 – Джуна Давиташвили, советская целительница, астролог.
  • 1951 – Олег Газманов, российский певец, поэт, композитор.
  • 1971 – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, певец.
  • 1992 – Селена Гомес, американская актриса и певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

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