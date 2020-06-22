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22 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 июня в истории

Какой сегодня праздник, 22 июня? День памяти и скорби, День антифашистской борьбы – Хорватии, День учителя – в Сальвадоре, день святителя Кирилла – в православном календаре, Кириллин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июня.

22 июня: какой сегодня день
22 июня: какой сегодня день
Фото: pexels

  • День скорби и оказания почестей памяти жертв войны – ежегодно в Украине, Беларуси, России, Казахстане отмечается День памяти и скорби, приуроченный к началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
  • День антифашистской борьбы – отмечается в Хорватии.
  • День учителя – празднуется в Сальвадоре.

Какой сегодня праздник

22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского; преподобного Кирилла, игумена Белоезерского; праведного Алексия Московского.

В народе 22 июня отмечается Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, поспевала земляника, а с убыванием дня бывало и число комаров.

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Приметы на 22 июня

  • С Кирилла начинается летний зной.
  • На Кирилла хорошо высаживать позднюю рассаду.
  • Убьешь комара – их поубавится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1633 – Галилео Галилей отступился от своего учения о гелиоцентрической системе мира о том, что Земля вращается вокруг Солнца.
  • 1862 – в России были закрыты христианские воскресные школы.

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  • 1915 – Львов занят войсками Австрии и Германии.
  • 1941 – Нацистская Германия совершила вторжение на территорию СССР, ознаменовав начало Великой Отечественной войны.
  • 1986 – аргентинский футболист Диего Марадона забил свои знаменитые голы "рукой бога" и "Гол столетия" в игре со сборной Англии на ЧМ.

Кто родился 22 июня

  • 1757 – Джордж Ванкувер, английский исследователь и мореплаватель.
  • 1856 – Генри Хаггард, английский писатель, автор романа "Копи царя Соломона".
  • 1898 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.
  • 1947 – Наталья Варлей, советская киноактриса.
  • 1981 – Сергей Притула, украинский актер и телеведущий.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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