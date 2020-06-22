22 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 июня в истории

Какой сегодня праздник, 22 июня? День памяти и скорби, День антифашистской борьбы – Хорватии, День учителя – в Сальвадоре, день святителя Кирилла – в православном календаре, Кириллин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июня.

22 июня: какой сегодня день Фото: pexels

День скорби и оказания почестей памяти жертв войны – ежегодно в Украине, Беларуси, России, Казахстане отмечается День памяти и скорби, приуроченный к началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

– ежегодно в Украине, Беларуси, России, Казахстане отмечается День памяти и скорби, приуроченный к началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. День антифашистской борьбы – отмечается в Хорватии.

– отмечается в Хорватии. День учителя – празднуется в Сальвадоре.

Какой сегодня праздник

22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского; преподобного Кирилла, игумена Белоезерского; праведного Алексия Московского.

В народе 22 июня отмечается Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, поспевала земляника, а с убыванием дня бывало и число комаров.

Читайте также: Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 22 июня

С Кирилла начинается летний зной.

На Кирилла хорошо высаживать позднюю рассаду.

Убьешь комара – их поубавится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1633 – Галилео Галилей отступился от своего учения о гелиоцентрической системе мира о том, что Земля вращается вокруг Солнца.

1862 – в России были закрыты христианские воскресные школы.

Читайте также: Церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням

1915 – Львов занят войсками Австрии и Германии.

1941 – Нацистская Германия совершила вторжение на территорию СССР, ознаменовав начало Великой Отечественной войны.

1986 – аргентинский футболист Диего Марадона забил свои знаменитые голы "рукой бога" и "Гол столетия" в игре со сборной Англии на ЧМ.

Кто родился 22 июня

1757 – Джордж Ванкувер, английский исследователь и мореплаватель.

1856 – Генри Хаггард, английский писатель, автор романа "Копи царя Соломона".

1898 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

1947 – Наталья Варлей, советская киноактриса.

1981 – Сергей Притула, украинский актер и телеведущий.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться