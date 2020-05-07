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22-летняя студентка похвасталась аномально большими губами: фото и видео

Девушка из Болгарии всегда мечтала стать похожей на куклу Барби

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:33

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова провела 20-ю процедуру по увеличению своих губ и утверждает, что наконец-то добилась своей цели. Девушка всегда мечтала стать похожей на куклу Барби.

"Я люблю свои губы. Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче", – написала Андреа, опубликовав свежие снимки и видео.

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Трансформацию своей внешности Андреа начала в 2018 году. За это время девушка потратила на операции тысячи фунтов стерлингов и изменилась до неузнаваемости: она делала уколы гиалуроновой кислоты минимум раз в месяц, а также увеличила грудь, сообщает Daily Mail.

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"Я чувствую себя очень хорошо с моими новыми губами. Ранее посетила почти все клиники для эстетических процедур в Софии. На это я не жалею деньги", – заявила Андреа.

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Интернет-пользователи неоднозначно оценивают внешность студентки, но саму Андреа все устраивает. Девушке нравится, когда у нее берут интервью, приглашают на ток-шоу и пишут про нее статьи.

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Напомним, ранее "украинская Ким Кардашьян" удивила снимками без фильтров. Кроме этого, мы рассказывали, как страдающая редким генетическим отклонением девушка по имени Сяо Фэн из китайской провинции Ляонин пережила ряд медицинских процедур и обзавелась новой внешностью.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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