22 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 22 марта в истории

Сегодня - 22 марта Фото: Pixabay

Сегодня 81-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 284 дня. Именинники – Акакий, Афанасий, Валент, Валерий Гай, Евтух, Илья, Иван, Ираклий, Кирилл, Клавдий, Леонтий, Николай, Александр, Северин, Тарас, Феофил (Феофил). Международный день франкофонии, день Балтийского моря.

22 марта: какой сегодня праздник

Сегодня православные христиане отмечают день памяти воинов-христиан святых сорока мучеников, а также день святого Кесария Назианзина, брата святителя Григория Богослова.

Католики чтят память святых: Василия, епископа Анкары, Дарерки Ирландской, мученика Николая Оуэна.

Приметы на 22 марта

Если на Сорок святых еще подметен сорок уголков, можно ожидать еще и на сорок морозов, особенно, если день холодный.

Если на Сорок святых осадки и мало солнца – не будет весеннего половодья, летом не ожидается длительных зливневои дождей, а осень кажется сухой и достоинству.

Если в этот день тепло, то столько дней удержится годная погода, а холодно – быть сорока морозам.

В этот день считали лысых мужчин в деревне: сколько насчитают, столько еще будет морозов.

Когда облачно и мороз, то скоро будет тепло и можно сеять.

Какая погода на Сорок святых, такая будет и в Петровку.

Дружно тает снег – к активному наводнения и буйных трав.

На Сорок святых погода, то на гречку урода.

Так как День 40 святых отмечается во время Великого поста, в данный день действуют те же запреты, что и в любой день поста. Разрешается кушать еду с растительным маслом, а также употребление кагора. Работать и убирать в доме не желательно.

События в Украине и мире 22 марта

1675 — король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета.

1772 — рабство объявляется в Англии вне закона.

1841 — в США патентуется производство крахмала.

1874 — в США впервые в мире проходит игра в большой теннис.

1895 — в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер "Выход рабочих из фабрики".

1904 — в лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире публикуется цветная фотография.

1935 — Персия стала официально называться Ираном.

Кто родился 22 марта

1842 — Николай Лысенко (умер в 1912), украинский композитор, основоположник украинской национальной композиторской школы. Автор популярных опер "Наталка Полтавка", "Тарас Бульба", "Энеида".

1895 — Леонид Утесов (умер в 1982) певец, актер, руководитель оркестра.

1937 — Анджело Бадаламенти, американский пианист. Наиболее известен как автор музыки к фильмам и телесериалам режиссера Дэвида Линча.

1943 — Кит Релф (умер в 1976), английский рок-музыкант, исполнитель на губной гармонике, участник группы The Yardbirds.

1976 — Риз Уизерспун, американская актриса, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA ("Жестокие игры", "Выскочка", "Блондинка в законе", "Переступить черту").

Напомним, именины в марте 2019: кто и когда отмечает день ангела. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram