22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 мая в истории

22 мая - Николая Угодника Фото: Pixabay

Сегодня 142-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 223 дня. Именинники – Николай, Христофор. Международный день биологического разнообразия, в Йемене празднуют День единства (объединения), на Шри-Ланке – День Республики, на Гаити – День суверенитета.

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"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 22 мая 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 мая.

22 мая: какой сегодня праздник

Православная церковь чтит память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая Угодника. Это один из самых почитаемых святых у православных верующих. Считалось, что с этого дня начинали хорошо расти травы, а потому домашнему скоту начиналось раздолье с кормами.

В этот день следует сходить в церковь и помолиться святому Николаю. Можно попросить его о благополучии или здоровье. Также, нет запрета на труд, наоборот, он даже приветствуется. Принято заняться генеральной уборкой.

Приметы на 22 мая

Крестьяне считали, что после Николая до лета похолодать может еще 12 раз. Люди старались умыться первой росой – по поверьям, это давало запас сил и здоровья на год. А вот окунаться в реки и озера до этой даты наши предки не советовали – да и вода была еще довольно холодной.

Если не успеете посадить до Николая картофель – урожая не ждите.

Если на следующий день начнется дождь – лето может быть ненастным.

Если льет дождь – урожай будет богатым.

Если квакают жабы – хорошо уродит овес.

Если цветет ольха – можно сеять гречку.

Интересные и важные события в истории 22 мая

1861 – прах Тараса Шевченко перевезли из Санкт-Петербурга и перезахоронили на Чернечей горе под Каневом, как он и завещал.

1892 – изобретение тюбика для зубной пасты. Автором идеи стал американский дантист Вашингтон Шеффилд.

1906 – американцам Уилбуру и Орвиллу Райтам выдали патент на "летающую машину".

1921 – в Чикаго решили штрафовать женщин, которые выходили на улицу с голыми руками и в коротких юбках.

1926 – итальянский диктатор Бенито Муссолини наложил запрет на конкурсы красоты. По его мнению, они были "аморальными".

1968 – в Шотландии церковные деятели постановили, что женщинам тоже можно принимать духовный сан.

1972 – первый визит президента США в Советский Союз. "Гостем" был Ричард Никсон.

1977 – легендарный "Восточный экспресс" отправился в последний рейс. Поезд, упомянутый в детективном романе Агаты Кристи, ходил между Парижем и Стамбулом больше 90 лет.

1990 – корпорация Microsoft выпустила программную оболочку Windows 3.0

Кто родился 22 мая

1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.

1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.

1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, придумавший Шерлока Холмса.

1913 – Никита Богословский, советский композитор.

1914 – Николай Макаров, советский конструктор оружия.

1920 – Николай Гринько, украинский актер театра и кино.

1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.

1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.

1948 – Евгений Мартынов, советский композитор.

1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Также мы рассказывали о церковных праздниках и постах в июне 2019 по дням.

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