22 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 ноября в истории

22 ноября отмечаем день Матроны Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 22 ноября, 326-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 39 дней. Именинники – Антон, Иван, Кирилл, Константин, Марк, Александр. 22 ноября – Международный день сына. В Ливане и Суринаме – День независимости, в Гвинее – День вторжения, День психолога в России, День работников юстиции Азербайджана и День банковского работника Армении.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 22 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 ноября.

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Международный день сына. Несмотря на то, что этот праздник неофициальный, его отмечают во многих странах мира. В этот день поздравляют семьи, в которых есть сын, а также всех мужчин как сыновей. Общих традиций для праздника пока нет, так что в каждой семье его отмечают по-разному. Всем сыновьям сегодня стоит поблагодарить своих родителей и показать им свою заботу и любовь.

Какой праздник 22 ноября, как провести день

По народному календарю 22 ноября – день Матроны. Считалось, что Матрона ставит зиму на ноги, поэтому 22 ноября часто была ветреная погода с морозами. На Матрону существовал обычай, по которому бедных и обездоленных людей нужно было одаривать теплой одеждой и продуктами питания. Поэтому 22 ноября хозяйки проводили уборку в своих шкафах, чтобы избавиться от лишних вещей.

Приметы на 22 ноября

Снегопад на Матрону – в мае будет непогода.

Туман 22 ноября – к оттепели.

Гуси вышли на лед – к потеплению.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 ноября

1909 – Братья Орвилл и Уилбер Райт организовали первую компанию для производства аэропланов.

1918 – Польша провозгласила себя республикой.

1938 – Чехословакия признала автономию Закарпатья.

1960 – запорожский завод "Коммунар" выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".

1963 – во время визита в Даллас был убит президент США Джон Кеннеди.

1968 – группа The Beatles выпустила легендарный альбом "The White Album".

1986 – Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжелом весе и стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса.

1990 – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.

1993 – Армения ввела национальную валюту – драм.

2003 – захват грузинского парламента оппонентами президента Эдуарда Шеварднадзе.

2004 – в Украине началась Оранжевая революция.

2010 – начало бессрочной акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса, написанного правительством Азарова, которую поддерживали акциями по всей Украине.

Кто родился 22 ноября

1801 – Владимир Даль, российский лексикограф, создатель "Толкового словаря Даля".

1808 – Томас Кук, англичанин, основатель первого в мире туристического агентства.

1890 – Шарль де Голль, французский генерал и политик.

1940 – Терри Гиллиам, американский кинорежиссер, актер, участник известной комик-группы "Монти Пайтон" ("Бразилия", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Теорема Зеро").

1952 – Савик Шустер, украинский телеведущий и журналист.

1984 – Скарлетт Йоханссон, американская киноактриса, лауреат премии BAFTA, "Трудности перевода", "Девушка с жемчужной сережкой", "Люси", "Мститель", "Вики Кристина Барселона".

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине. Кроме этого, мы рассказывали об истории и традициях праздника Михайлов день 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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