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23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 23 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Сегодня - 23 апреля
Сегодня - 23 апреля
Фото: Pixabay

Сегодня 113-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 252 дня. Именинники – Зенон (Зинон), Максим, Александр, Терентий, Федор и Яков. Всемирный День книги и авторского права (с 1996 года), а в Украине - День психолога. Кроме этого, православные украинцы отмечают Великий вторник, второй день Страстной недели 2019

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 23 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 апреля.

Какой сегодня праздник 23 апреля

День святого Георгия или Сан-Жорди отмечают 23 апреля в Испании. Местные жители называют этот праздник Днем влюбленных. Некоторые исследователи полагают, что праздник связан с легендой о том, как святой Георгий убил дракона и подарил принцессе красную розу, выросшую из капли драконьей крови. Именно поэтому 23 апреля Барселона буквально усыпана букетами красных роз. По традиции юноши дарят своим девушкам красные розы, а девушки дарят юношам книги. 

Приметы на 23 апреля

  • Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.
  • Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь. 
  • В дождь выехать 23 апреля – удачной дороге быть. 
  • Если 23 апреля кто-то идет навстречу с полным ведром – уступите ему дорогу, не переходите путь своей удаче. 
  • На пороге не здороваются и не прощаются, чтобы не поссориться. 

Интересные и важные события в истории 23 апреля

1851 — выпущена первая почтовая марка Канады. Ее автором был создатель железнодорожной сети страны, инженер Сэндфорд Флеминг.
1889 — в письме Антон Чехов написал фразу, ставшую крылатой: "Краткость — сестра таланта".
1896 — в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.
1907 — Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.
1956 — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.
1959 — создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).
1965 — в космос запущен первый советский спутник связи "Молния-1".
1971 — группа Rolling Stones выпускает альбом Sticky Fingers.

Кто родился 23 апреля

1918 — Морис Дрюон (умер в 2009), французский писатель, лауреат Гонкуровской премии ("Проклятые короли", "Мемуары Зевса", "Сильные мира сего").
1920 — Григорий Тютюнник (умер в 1961), украинский писатель.
1923 — Эйв Дэвидсон, американский писатель-фантаст.
1954 — Майкл Мур, кинорежиссер, известный по фильмам "Роджер и я", "Фаренгейт 9/11″.
1975 — Йоун Тоур Биргиссон, вокалист и гитарист исландской пост-рок группы Sigur Rós.
1979 — Лаури Юленен, музыкант, певец, лидер финской группы The Rasmus.
1990 — Дев Патель, британский актер индийского происхождения, сыгравший главную роль в фильме "Миллионер из трущоб".

Ранее мы писали, как готовятся и празднуют Пасху ведущие канала "Украина". Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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