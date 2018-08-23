23 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 23 августа в истории

Сегодня – 23 августа. Фото: pixabay

Сегодня 235-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 130 дней. Именинники – Лаврентий, Роман. Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, День государственного флага Украины, в Румынии отмечают День освобождения от фашизма.

23 августа: важные и интересные события в истории

1913 год – в Копенгагене открыт памятник Русалочке – героине сказки Г.-Х. Андерсена.

1939 год – в Москве подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом – "пакт Молотова-Рибентроппа".

В 1962 году состоялся первый прямой телемост Европа-США.

В 1975-м произошло открытие Харьковского метрополитена.

1989-й год – в 50-ю годовщину подписания советско-германского пакта состоялась акция "Балтийский путь".

В 2005-м открыли станцию Киевского метрополитена "Бориспольская".

В 2007 году открыли электродепо "Харьковское" Киевского метрополитена.

23 августа родились

В 1932 году – Давид Черкасский, украинский и советский мультипликационный режиссер ("Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ").

1948 год – родился Юрий Ехануров, украинский политик бурятского происхождения. В 2005-2006 годах – премьер-министр Украины.

1965 год – Валерий Николаев, российский актер ("День рождения буржуя").

В этом году также родился Роджер Эвери, американский сценарист, продюсер и кинорежиссер. Лауреат премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Криминальное чтиво".

Православный праздник 23 августа

В церкви 23 августа почитают память святого Лаврентия, которому часто молятся о защите от болезней и сглаза. Также считается, что он помогает излечить болезни глаз, а потому, раньше ему молились 23 августа о том, чтобы слепые люди прозрели.

Народные приметы на 23 августа

Дождливая погода, отсутствие ветра – все это предвещает не слишком холодную осень и зиму.

Жаркая погода 23 августа – осень будет теплой.

Дождь и тепло – примета к тому, что рыбалка будет удачной.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа.

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