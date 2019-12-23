23 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 декабря в истории

23 декабря отмечаем день Мины Златоустого Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

23 декабря – Ханука 2019, День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине, Всемирный день сноубординга. Именины – Ангелина, Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан, Фекла.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 23 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 декабря.

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Ханука 2019 – это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

– это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Всемирный день сноубординга отмечается ежегодно 23 декабря. Это важный праздник для каждого любителя зимнего катания на доске. Впервые День Сноуборда провели в Европе в 2006 году. Сегодня это олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном снаряде – сноуборде (зимняя доска), хотя многие экстремалы освоили такой вид спорта и летом.

Какой праздник 23 декабря

23 декабря в народном календаре вспоминают Мину Златоустого. Святой считался защитником от болезней глаз. Поэтому 23 декабря Мине молились, чтобы он избавил от глазных болезней и научил различать плохих людей от хороших – святого просили снять пелену с глаз и научить различать добро и зло.

В остальном день ничем особенным не отличался – люди занимались своими привычными делами.

Приметы на 23 декабря

Ясно 23 декабря – скоро будут морозы.

Много снега на Мину – лето будет дождливым.

Звезды мерцают – к снегопаду.

Интересные и важные события в Украине и мире

1913 – состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского, четырехмоторного биплана "Илья Муромец". Этот самолет поставил ряд рекордов: грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полета.

1947 – в Bell Laboratories американские ученые Уолтер Бреттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение – транзистор. Впоследствии они получили Нобелевскую премию.

1947 – 1 января в Советском Союзе объявили выходным днем.

1954 – первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду.

1968 – американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли от орбиты Луны.

1972 – шестнадцать человек, выживших после катастрофы самолета рейса 571 компании Air Force в Андах, были спасены через 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.

Кто родился 23 декабря

1799 – русский художник-монументалист Карл Брюллов.

1867 – первая темнокожая миллионерша, изобретательница средства для выпрямления вьющихся волос Сара Уокер.

1931 – советский и российский актер театра и кино Лев Дуров.

1934 – советская и российская актриса Наталья Фатеева.

1967 – итальянская и французская модель Карла Бруни.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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