23 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 марта в истории
Какой сегодня, 23 марта 2020 года, праздник? Всемирный метеорологический день. Именины празднуют: Галина, Виктор, Павел, Ника, Анастасия и Василиса.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 23 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 марта.
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- Всемирный метеорологический день. Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. Девизом праздника стали слова: "Погода, климат и вода в информационную эру". Отмечается с 1961 года.
23 марта отмечаем день Василисы и Кондрата. В народе Василиса – повелительница весенних вод. Она знала тайну того, как избежать паводков. Следовательно, крестьяне обращались к ней за помощью от большой весенней воды и подтоплений.
Приметы на 23 марта
- Журавли прилетели – весна будет теплой.
- Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.
- Гроза 23 марта – год будет урожайным.
- Прилетели ласточки – будет большой урожай. Можно отправляться на рыбалку – клев будет хороший.
- Вокруг Луны видны круги – скоро пойдет дождь.
- 1841 – в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье.
- 1848 – Венгрия объявила о своей независимости от Австрии.
- 1928 – Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.
- 1956 – провозглашена первая исламская республика – Пакистан.
- 2007 – катастрофа Ил-76 в Могадишо (Сомали).
- 1749 – Пьер-Симон Лаплас, французский математик, механик, физик и астроном, один из создателей теории вероятностей.
- 1881 – Роже Мартен дю Гар, французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 года ("Семья Тибо").
- 1900 – Эрих Фромм, немецкий философ, психоаналитик, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма.
- 1910 – Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, классик японского кино, обладатель премий "Оскар", "Золотая пальмовая ветвь" ("Семь самураев", "Идиот").
- 1912 – Вернер фон Браун, немецкий и американский ученый, родоначальник ракетостроения.
- 1968 – Деймон Албарн, английский рок-музыкант, фронтмен группы Blur.
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