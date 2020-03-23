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23 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня, 23 марта 2020 года, праздник? Всемирный метеорологический день. Именины празднуют: Галина, Виктор, Павел, Ника, Анастасия и Василиса.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 23 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 марта.

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  • Всемирный метеорологический день. Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. Девизом праздника стали слова: "Погода, климат и вода в информационную эру". Отмечается с 1961 года.

Какой праздник 23 марта: что нельзя делать

23 марта отмечаем день Василисы и Кондрата. В народе Василиса – повелительница весенних вод. Она знала тайну того, как избежать паводков. Следовательно, крестьяне обращались к ней за помощью от большой весенней воды и подтоплений.

Приметы на 23 марта

  • Журавли прилетели – весна будет теплой.
  • Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.
  • Гроза 23 марта – год будет урожайным.
  • Прилетели ласточки – будет большой урожай. Можно отправляться на рыбалку – клев будет хороший.
  • Вокруг Луны видны круги – скоро пойдет дождь.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1841 – в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье.
  • 1848 – Венгрия объявила о своей независимости от Австрии.
  • 1928 – Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.
  • 1956 – провозглашена первая исламская республика – Пакистан.
  • 2007 – катастрофа Ил-76 в Могадишо (Сомали).

Кто родился 23 марта

  • 1749 – Пьер-Симон Лаплас, французский математик, механик, физик и астроном, один из создателей теории вероятностей.
  • 1881 – Роже Мартен дю Гар, французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 года ("Семья Тибо").
  • 1900 – Эрих Фромм, немецкий философ, психоаналитик, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма.
  • 1910 – Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, классик японского кино, обладатель премий "Оскар", "Золотая пальмовая ветвь" ("Семь самураев", "Идиот").
  • 1912 – Вернер фон Браун, немецкий и американский ученый, родоначальник ракетостроения.
  • 1968 – Деймон Албарн, английский рок-музыкант, фронтмен группы Blur.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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