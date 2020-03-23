23 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 марта в истории

Какой сегодня, 23 марта 2020 года, праздник? Всемирный метеорологический день. Именины празднуют: Галина, Виктор, Павел, Ника, Анастасия и Василиса.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 23 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 марта.

Всемирный метеорологический день. Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. Девизом праздника стали слова: "Погода, климат и вода в информационную эру". Отмечается с 1961 года.

Какой праздник 23 марта: что нельзя делать

23 марта отмечаем день Василисы и Кондрата. В народе Василиса – повелительница весенних вод. Она знала тайну того, как избежать паводков. Следовательно, крестьяне обращались к ней за помощью от большой весенней воды и подтоплений.

Приметы на 23 марта

Журавли прилетели – весна будет теплой.

Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.

Гроза 23 марта – год будет урожайным.

Прилетели ласточки – будет большой урожай. Можно отправляться на рыбалку – клев будет хороший.

Вокруг Луны видны круги – скоро пойдет дождь.

Интересные и важные события в Украине и мире

1841 – в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье.

1848 – Венгрия объявила о своей независимости от Австрии.

1928 – Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.

1956 – провозглашена первая исламская республика – Пакистан.

2007 – катастрофа Ил-76 в Могадишо (Сомали).

Кто родился 23 марта

1749 – Пьер-Симон Лаплас, французский математик, механик, физик и астроном, один из создателей теории вероятностей.

1881 – Роже Мартен дю Гар, французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 года ("Семья Тибо").

1900 – Эрих Фромм, немецкий философ, психоаналитик, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма.

1910 – Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, классик японского кино, обладатель премий "Оскар", "Золотая пальмовая ветвь" ("Семь самураев", "Идиот").

1912 – Вернер фон Браун, немецкий и американский ученый, родоначальник ракетостроения.

1968 – Деймон Албарн, английский рок-музыкант, фронтмен группы Blur.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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