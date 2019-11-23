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23 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:18
23 ноября день Эраста и Родиона Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
23 ноября день Эраста и Родиона
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 23 ноября, 327-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 38 дней. Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Эраст, Евлампий, Игорь, Константин, Орест, Родион. 23 ноября отмечаем Международный день акварели, День дорожной полиции Казахстана, День воинов Литвы, День благодарности труду в Японии.

В Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов – миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом. День памяти жертв Голодомора, согласно президентским указам 1998 и 2007 годов, ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября. В этот день в храмах Киева и на территории всей страны пройдут поминальные панихиды.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 23 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 23 ноября, как провести день

По народному календарю 23 ноября – день Эраста и Родиона. Существовал интересный обычай, по которому в этот день люди приносили на освящение в церковь хлеб и соль. Вернувшись домой, они угощали ими скот. Считалось, что это поможет им избежать болезней и хорошо перезимовать.

Приметы на 23 ноября

  • Иней 23 ноября обещал сильный мороз в ближайшие дни.
  • Сильный ветер на Эраста – к вьюге.
  • Много снега 23 ноября – зима будет теплой.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 ноября

  • 1852 – в Англии введены первые почтовые ящики.
  • 1906 – Фердинанд Браун обнаружил явление униполярной проводимости кристаллов.
  • 1935 – американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду.
  • 1936 – вышел первый номер американского журнала Life.
  • 1938 – Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословакии.
  • 1957 – в Италии опубликовали роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".
  • 1979 – Pink Floyd выпустили легендарный альбом "The Wall".
  • 1993 – официальной валютой Молдавии стал лей.

Кто родился 23 ноября

  • 1883 – Хосе Клементе Ороско, мексиканский художник.
  • 1860 – Мария Башкирцева, украинская и французская художница, первая в мире женщина, чьи картины выставили в Лувре.
  • 1908 – Николай Носов, советский писатель, автор знаменитой трилогии о Незнайке.
  • 1966 – Венсан Кассель, французский актер ("Наш день придет", "Двенадцать друзей Оушена" и многие другие).
  • 1992 – Майли Сайрус, американская киноактриса, певица ("Ханна Монтана").

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине. Кроме этого, мы рассказывали об истории и традициях праздника Михайлов день 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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