23 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 23 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 23 ноября. Фото: pixabay

23 ноября - 327-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 38 дней. Именины - Ольга, Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр, Родион, Юрий. Во всем мире отмечают Международный день акварели, а в Японии – День благодарности труду. Кроме того, 23 ноября 2018 года – Черная пятница - день огромных скидок и распродаж, самых главный праздник всех шопоголиков.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 23 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 ноября.

Какой православный праздник 23 ноября – что нельзя делать

В православной церкви 23 ноября почитается память шести апостолов, в том числе, Родиона и Ераста. Предание гласит, что Ераст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. До того момента, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома в городе Коринфе. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Немного позже Ераст вместе с Павлом начинает путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст, оставивший государственную службу, стал жить в местной церкви.

В народе же 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашнюю скотину, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму. Считалось, что после Ераста наступают настоящие морозы.

Народные приметы на 23 ноября

Иней выпал 23 ноября – будет мороз.

Ветер дует – жди метели и похолодание.

Вечером иней выпал – ожидай обильного снегопада.

Дорогу развезло – примета, что зима будет очень морозной.

Много снега выпало 23 ноября – зима, напротив, будет теплой.

Туман по земле стелется – по приметам, ожидай оттепели.

Громко чирикают воробьи 23 ноября – будет оттепель.

Много пуха в воробьиных гнездах – скоро наступят холода.

Воробьи 23 ноября прячутся в траве – стоит ожидать снежной бури.

Рябчики ночуют рядом с пихтами – ночью будет ветер, а утром ударит мороз.

Если нищий в этот день помолится, то Бог ему поможет.

Если угостить человека, с которым находишься в ссоре, освященным хлебом, то вскоре произойдет перемирие.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 ноября

1708 - РПЦ прокляла гетмана Ивана Мазепу.

1903 – итальянский тенор Энрико Карузо дебютировал в США на сцене Метрополитен-Опера (Нью-Йорк) в роли Герцога в опере "Риголетто".

1921 – Президент США Уоррен Хардинг (Гардинг) запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым "сухой закон".

1935 – Американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетает на самолете через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса.

1954 – В США "Дженерал Моторс" выпустил свой 50-миллионный автомобиль – позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле".

Кто родился 23 ноября

В 1916 году родился Майкл Гоф, британский актер.

1933 – Кшиштоф Пендерецкий, польский композитор.

1941 – Эдуард Назаров, режиссер-мультипликатор.

1992 – Майли Сайрус, американская киноактриса, певица.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.