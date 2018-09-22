23 сентября: какой праздник, чей день ангела, приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 сентября в истории

23 сентября – День осеннего равноденствия-2018. Фото: pixabay

23 сентября – это 266-й день года по григорианскому календарю. Именинники – Андрей, Климент, Павел, Петр. В Саудовской Аравии празднуют Национальный день, а в Литве – День памяти жертв геноцида. Кроме этого, отмечаем День осеннего равноденствия-2018.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 23 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 сентября.

Народные приметы на 23 сентября

Много рябины – осенью будет много дождей.

Мало рябины – жди сухую осень.

Если человек родился, то его талисманом является сапфир.

Важные и интересные события в Украине и мире 23 сентября

В 1846 году – немецкий астроном открыл Нептун.

1848 года американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку.

В 1910-м 23-летний перуанский летчик Хорхе Чавез впервые перелетел через Альпы.

1995-й год – в Фениксе ФБР арестован шишек Хейди, инженера корпорации Intel.

Кто родился 23 сентября

63-й год до н.э. – Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император, в честь которого назван восьмой месяц года.

В 1861-м родился Роберт Бош, немецкий инженер, изобретатель свечи зажигания, магнето, основатель одноименной фирмы.

1872-го года – Соломия Крушельницкая, украинская оперная певица.

В 1943 году родился Хулио Иглесиас, испанский футболист ("Барселона"), певец.

Православный праздник 23 сентября

В православной церкви 23 сентября почитается память святителей Павла и Петра – епископов Никейских.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: