23 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 января православные христиане отмечают день Григория

Сегодня 23 января 2019 года Фото: pixabay

Сегодня 23-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 342 дня. Именинники – Анатолий, Арсения, Григорий, Зиновий, Макар, Маркиан, Павел, Пахом, Петр и Феофан. 23 января во всем мире отмечают День почерка. Праздник был создан, с целью напомнить об уникальности и важности ручного письма и необходимости практиковаться в нем.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 23 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 января.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 января

1755 – российская императрица Елизавета утвердила проект создания первого в России университета – Московского.

1912 – в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашение, принятое для контроля за наркотическими веществами.

1950 – израильский парламент вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозгласил его западную часть столицей государства.

1960 – Швейцарский ученый Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе "Триест" спустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины погружения 10915 метров.

1964 – в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту. После операции он прожил около месяца, так и не придя в сознание.

2002 – сыграв вничью с украинским гроссмейстером Василием Иванчуком в финальном матче за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ, 18-летний украинец Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал чемпионом.

2005 – состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

Кто родился 23 января

1783 – Фредерик Стендаль, французский писатель ("Красное и черное", "Пармская обитель", "Люсьен Левен").

1929 – Филарет, патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

1997 – по представлению епископата УПЦ (МП) Архиерейский Собор РПЦ выдал "Акт об отлучении от Церкви монаха Филарета Денисенко.

1968 – Петр Корда – чешский теннисист, победитель 11 профессиональных турниров в одиночном и 10 – в парном разряде; вторая ракетка мира (февраль 1998).

Какой православный праздник 23 января

23 января – день памяти святителя Григория. Григорий был рожден и воспитан в самый разгар арианских споров. Получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы в Каппадокии. Святитель Григорий Нисский был пламенным защитником православных догматов, отличался великодушием, терпением и миролюбием.

Народные приметы на 23 января, что нельзя делать

Если человек родился в день Григория Летоуказателя, 23 января, то он будет отличаться крепким здоровьем и сильной волей. В качестве оберега ему рекомендуют носить халцедон или хризоберилл.

Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.

Если в день Григория Летоуказателя дует ветер с юга, значит, в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.

Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

В народе говорили: "Если на Григория много снега – будет много хлеба".

Если иней 23 января не проходит к вечеру – это примета к тому, что вскоре погода испортится.

Если на столбах виден иней, то рыбалка будет плохой.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.