Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

23 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 января православные христиане отмечают день Григория

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Сегодня 23 января 2019 года Фото: pixabay
Сегодня 23 января 2019 года
Фото: pixabay

Сегодня 23-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 342 дня. Именинники – Анатолий, Арсения, Григорий, Зиновий, Макар, Маркиан, Павел, Пахом, Петр и Феофан. 23 января во всем мире отмечают День почерка. Праздник был создан, с целью напомнить об уникальности и важности ручного письма и необходимости практиковаться в нем.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 23 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 января.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 января

1755 – российская императрица Елизавета утвердила проект создания первого в России университета – Московского.

1912 – в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашение, принятое для контроля за наркотическими веществами.

1950 – израильский парламент вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозгласил его западную часть столицей государства.

1960 – Швейцарский ученый Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе "Триест" спустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины погружения 10915 метров.

1964 – в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту. После операции он прожил около месяца, так и не придя в сознание.

2002 – сыграв вничью с украинским гроссмейстером Василием Иванчуком в финальном матче за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ, 18-летний украинец Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал чемпионом.

2005 – состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

Кто родился 23 января

1783 – Фредерик Стендаль, французский писатель ("Красное и черное", "Пармская обитель", "Люсьен Левен").

1929 – Филарет, патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

1997 – по представлению епископата УПЦ (МП) Архиерейский Собор РПЦ выдал "Акт об отлучении от Церкви монаха Филарета Денисенко.

1968 – Петр Корда – чешский теннисист, победитель 11 профессиональных турниров в одиночном и 10 – в парном разряде; вторая ракетка мира (февраль 1998).

Какой православный праздник 23 января

23 января – день памяти святителя Григория. Григорий был рожден и воспитан в самый разгар арианских споров. Получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы в Каппадокии. Святитель Григорий Нисский был пламенным защитником православных догматов, отличался великодушием, терпением и миролюбием.

Народные приметы на 23 января, что нельзя делать

  • Если человек родился в день Григория Летоуказателя, 23 января, то он будет отличаться крепким здоровьем и сильной волей. В качестве оберега ему рекомендуют носить халцедон или хризоберилл.
  • Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.
  • Если в день Григория Летоуказателя дует ветер с юга, значит, в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.
  • Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
  • В народе говорили: "Если на Григория много снега – будет много хлеба".
  • Если иней 23 января не проходит к вечеру – это примета к тому, что вскоре погода испортится.
  • Если на столбах виден иней, то рыбалка будет плохой.  

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Еще несколько материалов по теме:
День Соборности Украины 2019: история праздника Как ведущие телеканала «Украина» отмечают Крещение Тайны праздника Крещения, или как не потерять Бога
праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте

Популярные статьи

Вчера, 14:07Fun

День Соборности Украины 2019: история праздника

Вчера, 12:38Fun

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 07:31Психология

Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

21 январяТехно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

21 январяСтиль

Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

21 январяFun

Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

21 январяСтиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

21 январяШоу-бизнес

Эксклюзивное интервью с Сиршей Ронан: о семейных проблемах актеров и своих кумирах

21 январяТехно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

20 январяШоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

20 январяШоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

20 январяТехно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

20 январяFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

Новости партнеров

Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Неотразимая спортсменка Эсра Нур Гочек. Фото
Неотразимая спортсменка Эсра Нур Гочек. Фото
5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят
Видео избиения Виторганом режиссера Богомолова
Видео избиения Виторганом режиссера Богомолова
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 самых счастливых женских имен: настоящие баловни судьбы
5 самых счастливых женских имен: настоящие баловни судьбы
Всплыли неожиданные подробности госпитализации Арбениной
Всплыли неожиданные подробности госпитализации Арбениной
Стоит ли ставить душевую кабину: все плюсы и минусы
Стоит ли ставить душевую кабину: все плюсы и минусы