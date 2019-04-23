24 апреля: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день
Узнайте о важных праздниках и событиях 24 апреля в истории
24 апреля – 114-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 251 день. Именинники – Иван, Яков. Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных, в Армении День национального грусти. Кроме этого, на 24 апреля приходится Страстная среда 2019.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 24 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 апреля.
Какой праздник 24 апреля
В православной церкви 24 апреля почитают память святого Антипа и считали его покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и некоторых других недугов. Если у человека болел зуб, то считалось, что в день 24 апреля можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив потом к иконе святого Антипия. Говорили, что совсем скоро после проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека.
Кроме этого, в 2019 году 24 апреля христиане восточного обряда отмечают Великую среду. По Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников. Также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедоваться.
Приметы на 24 апреля
- Ударили заморозки – ждите хорошего урожая груздей.
- Распушилась ива – зима точно не вернется.
- Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых.
- Зацвела верба – ожидайте потепления.
- Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидайте сильного ливня.
- Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено.
- Дождь на Антипа – грибного лета ждите.
Интересные и важные события 24 апреля
1800 – создание библиотеки Конгресса США.
1833 – в США запатентована газированная вода.
1967 – придя к власти в Греции "черные полковники" запретили ношение мини-юбок.
1992 – создана Федеративная Республика Югославия (Сербия и Черногория).
Кто родился 24 апреля
1934 – Ширли Маклейн, американская актриса, лауреат премии "Оскар" ("Время нежности", "Квартира", "Неприятности с Гарри", "Точка поворота").
1942 году – Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса, также композитор, режиссер, продюсер и политическая активистка.
1945 – Дуг Клиффорд, английский рок-музыкант, ударник группы Creedence Clearwater Revival.
1952 – Жан-Поль Готье, французский модельер.
1955 – Юрий Макаров, украинский журналист.
1955 – Майкл О'Кифи, американский актер ("Три желания", "Розанна", "Средние века", "Против закона").
1963 – Билли Гулд, английский рок-музыкант (Faith No More).
1974 – Сергей Данильченко, украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее (2000).
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