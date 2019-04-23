24 апреля: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Узнайте о важных праздниках и событиях 24 апреля в истории

24 апреля христиане почитают память святого Антипа Фото: Pixabay

24 апреля – 114-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 251 день. Именинники – Иван, Яков. Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных, в Армении День национального грусти. Кроме этого, на 24 апреля приходится Страстная среда 2019.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 24 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 апреля.

Какой праздник 24 апреля

В православной церкви 24 апреля почитают память святого Антипа и считали его покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и некоторых других недугов. Если у человека болел зуб, то считалось, что в день 24 апреля можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив потом к иконе святого Антипия. Говорили, что совсем скоро после проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека.

Кроме этого, в 2019 году 24 апреля христиане восточного обряда отмечают Великую среду. По Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников. Также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедоваться.

Приметы на 24 апреля

Ударили заморозки – ждите хорошего урожая груздей.

Распушилась ива – зима точно не вернется.

Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых.

Зацвела верба – ожидайте потепления.

Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидайте сильного ливня.

Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено.

Дождь на Антипа – грибного лета ждите.

Интересные и важные события 24 апреля

1800 – создание библиотеки Конгресса США.

1833 – в США запатентована газированная вода.

1967 – придя к власти в Греции "черные полковники" запретили ношение мини-юбок.

1992 – создана Федеративная Республика Югославия (Сербия и Черногория).

Кто родился 24 апреля

1934 – Ширли Маклейн, американская актриса, лауреат премии "Оскар" ("Время нежности", "Квартира", "Неприятности с Гарри", "Точка поворота").

1942 году – Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса, также композитор, режиссер, продюсер и политическая активистка.

1945 – Дуг Клиффорд, английский рок-музыкант, ударник группы Creedence Clearwater Revival.

1952 – Жан-Поль Готье, французский модельер.

1955 – Юрий Макаров, украинский журналист.

1955 – Майкл О'Кифи, американский актер ("Три желания", "Розанна", "Средние века", "Против закона").

1963 – Билли Гулд, английский рок-музыкант (Faith No More).

1974 – Сергей Данильченко, украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее (2000).

Ранее мы писали, как готовятся и празднуют Пасху ведущие канала "Украина". Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram