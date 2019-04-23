Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

24 апреля: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Узнайте о важных праздниках и событиях 24 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42
24 апреля христиане почитают память святого Антипа
24 апреля христиане почитают память святого Антипа
Фото: Pixabay

24 апреля – 114-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 251 день. Именинники – Иван, Яков. Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных, в Армении День национального грусти. Кроме этого, на 24 апреля приходится Страстная среда 2019. 

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 24 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 апреля.

Какой праздник 24 апреля

В православной церкви 24 апреля почитают память святого Антипа и считали его покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и некоторых других недугов. Если у человека болел зуб, то считалось, что в день 24 апреля можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив потом к иконе святого Антипия. Говорили, что совсем скоро после проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека. 

Кроме этого, в 2019 году 24 апреля христиане восточного обряда отмечают Великую среду. По Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников. Также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедоваться. 

Приметы на 24 апреля 

  • Ударили заморозки – ждите хорошего урожая груздей.
  • Распушилась ива – зима точно не вернется.
  • Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых.
  • Зацвела верба – ожидайте потепления.
  • Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидайте сильного ливня.
  • Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено.
  • Дождь на Антипа – грибного лета ждите.

Интересные и важные события 24 апреля

1800 – создание библиотеки Конгресса США.

1833 – в США запатентована газированная вода.

1967 – придя к власти в Греции "черные полковники" запретили ношение мини-юбок.

1992 – создана Федеративная Республика Югославия (Сербия и Черногория).

Кто родился 24 апреля

1934 – Ширли Маклейн, американская актриса, лауреат премии "Оскар" ("Время нежности", "Квартира", "Неприятности с Гарри", "Точка поворота").

1942 году – Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса, также композитор, режиссер, продюсер и политическая активистка.

1945 – Дуг Клиффорд, английский рок-музыкант, ударник группы Creedence Clearwater Revival.

1952 – Жан-Поль Готье, французский модельер.

1955 – Юрий Макаров, украинский журналист.

1955 – Майкл О'Кифи, американский актер ("Три желания", "Розанна", "Средние века", "Против закона").

1963 – Билли Гулд, английский рок-музыкант (Faith No More).

1974 – Сергей Данильченко, украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее (2000).

Ранее мы писали, как готовятся и празднуют Пасху ведущие канала "Украина". Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что нужно святить на Пасху в церкви Чистый четверг 2019: поздравления, стихи и картинки Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов Страстная неделя 2019: что можно есть, а что нельзя
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера
От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера
"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Сегодня, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:18Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 07:24Техно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

21 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

21 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

21 апреляFun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

21 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

21 апреляFun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

21 апреляFun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

21 апреляFun

Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

21 апреляFun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

21 апреляFun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

20 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

Новости партнеров

Василий Васильев. Судьба цыгана
Василий Васильев. Судьба цыгана
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все
Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына
Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Солист группы «Rammstein» прокомментировал роман с Лободой
Солист группы «Rammstein» прокомментировал роман с Лободой