24 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня
Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 24 августа в истории
Сегодня 236-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 129 дней. Именинники – Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор. В Украине празднуют День независимости, а в Казахстане и Либерии отмечают Дни государственных флагов.
Важные и интересные события в истории 24 августа
В 1542 году испанский конкистадор Франсиско де Орельяна открыл устье Амазонки, назвав ее так, потому что на его экспедицию напали индейские женщины-воины.
1553-й год – по Белому морю в Россию прибыло первое английское посольство.
А вот для жителей Франции 1572-й год стал роковым. Ведь именно ночь с 24 против 25-го августа называется Варфоломеевской.
В 1949-м году вступил в силу подписанный в апреле договор о создании НАТО. Сейчас в состав военно-политического союза входят 26 стран.
1991 год – Михаил Горбачев объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС.
В 2002 году впервые День Независимости в Украине отмечался без военного парада. Его заменил парад военных оркестров.
Кто родился 24 августа
1845 – Лев Голицын князь, ученый, винодел, создатель винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо.
В 1923 году родился Виктор Глушков, украинский математик, академик, директор Института кибернетики АН Украины.
В 1928 году Левко Лукьяненко, украинский политик, диссидент, почетный председатель Республиканской партии, многолетний узник советских концлагерей.
Православный праздник 24 августа
В церкви 24 августа почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью. Правда, в один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Евпла подвергли многочисленным пыткам, но даже в этом случае он не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер.
Народные приметы на 24 августа
Принято было стричь овец и заниматься обработкой, изготовлением вещей на зиму.
Если ветер, который ранее дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.
Дождь во время восхода солнца – примета к тому, что ненастье продлится в течение нескольких дней.
Если день Евпла выпадает на новолуние, и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.
Утром туман стелется над поверхностью водоемов – примета того, что будет несколько погожих дней.
Напомним, ранее мы опубликовали лучшие поздравления с Днем Независимости Украины-2018.