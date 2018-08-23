24 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 24 августа в истории

Сегодня – 24 августа. Фото: pixabay

Сегодня 236-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 129 дней. Именинники – Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор. В Украине празднуют День независимости, а в Казахстане и Либерии отмечают Дни государственных флагов.

Важные и интересные события в истории 24 августа

В 1542 году испанский конкистадор Франсиско де Орельяна открыл устье Амазонки, назвав ее так, потому что на его экспедицию напали индейские женщины-воины.

1553-й год – по Белому морю в Россию прибыло первое английское посольство.

А вот для жителей Франции 1572-й год стал роковым. Ведь именно ночь с 24 против 25-го августа называется Варфоломеевской.

В 1949-м году вступил в силу подписанный в апреле договор о создании НАТО. Сейчас в состав военно-политического союза входят 26 стран.

1991 год – Михаил Горбачев объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС.

В 2002 году впервые День Независимости в Украине отмечался без военного парада. Его заменил парад военных оркестров.

Кто родился 24 августа

1845 – Лев Голицын князь, ученый, винодел, создатель винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо.

В 1923 году родился Виктор Глушков, украинский математик, академик, директор Института кибернетики АН Украины.

В 1928 году Левко Лукьяненко, украинский политик, диссидент, почетный председатель Республиканской партии, многолетний узник советских концлагерей.

Православный праздник 24 августа

В церкви 24 августа почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью. Правда, в один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Евпла подвергли многочисленным пыткам, но даже в этом случае он не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер.

Народные приметы на 24 августа

Принято было стричь овец и заниматься обработкой, изготовлением вещей на зиму.

Если ветер, который ранее дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.

Дождь во время восхода солнца – примета к тому, что ненастье продлится в течение нескольких дней.

Если день Евпла выпадает на новолуние, и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов – примета того, что будет несколько погожих дней.

Напомним, ранее мы опубликовали лучшие поздравления с Днем Независимости Украины-2018.