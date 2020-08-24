24 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 августа в истории

Какой сегодня праздник, 24 августа?День Независимости Украины, День Конституции – в Грузии, День Пяртеля – в Эстонии, День внутренних войск – в Киргизии, День рождения картофельных чипсов. День памяти мученика архидиакона Евпла Катанского, Феодора и Василия Печерских – в православном календаре. Евпатий Коловрат – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 августа.

24 августа: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

День Независимости Украины – официальный государственный праздник и выходной день, который отмечается в честь провозглашения независимости Украины в 1991 году.

– официальный государственный праздник и выходной день, который отмечается в честь провозглашения независимости Украины в 1991 году. День Конституции ежегодно празднуется в Грузии, начиная с 1995 года.

ежегодно празднуется в Грузии, начиная с 1995 года. Национальный день героев на Филиппинах ежегодно почитается в четвертый понедельник августа.

ежегодно почитается в четвертый понедельник августа. День Пяртеля – в Эстонии отмечается народный праздник начала осени, известный с XVIII века.

– в Эстонии отмечается народный праздник начала осени, известный с XVIII века. День внутренних войск празднуется в Киргизии.

празднуется в Киргизии. День святого Варфоломея сегодня отмечают католики в честь одного из двенадцати апостолов Христа.

Какой сегодня праздник

24 августа православная церковь чтит память мученика архидиакона Евпла Катанского, а также преподобномучеников Феодора и Василия Печерских и преподобного Феодора, инока, князя Острожского, Печерского.

В народе 24 августа чествуется Василий и Евпатий Коловрат. Этот день считался страшным: на кладбищах и на болотах появляются блуждающие огни – души убитых и утонувших людей. На Василия стригли овец и пряли шерсть.

Приметы на 24 августа

туман на Василия обещает погожие дни;

на Коловрата лучше не ходить на болота;

на Евпатия Коловрата ни в коем случае нельзя пить спиртное, а то накажут души умерших;

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

79 – извержение вулкана Везувия, который похоронил под пеплом города Помпеи, Геркуланум и Стабии.

1572 – во Франции произошло массовое убийство католиками гугенотов, известное как Варфоломеевская ночь.

1853 – день рождения картофельных чипсов.

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1869 – в Америке запатентована первая вафельница.

1937 – советский летчик Константин Кайтанов впервые в мире совершил прыжок с парашютом из стратосферы Земли.

1944 – день Освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

1981 – убийца Джона Леннона Марк Чепмен получил пожизненное заключение.

1991 – Украина провозгласила свою независимость, а Михаил Горбачев сложил с себя полномочия главы СССР.

Кто родился 24 августа

1845 – Лев Голицын, русский князь, основатель виноделия в России.

1928 – Левко Лукьяненко, украинский политический и общественный деятель.

1947 – Пауло Коэльо, бразильский писатель.

1948 – Жан-Мишель Жарр, французский музыкант, композитор, пионер электронной музыки.

1970 – Юрий Горбунов, украинский актер, телеведущий.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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