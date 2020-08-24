24 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 августа в истории
Какой сегодня праздник, 24 августа?День Независимости Украины, День Конституции – в Грузии, День Пяртеля – в Эстонии, День внутренних войск – в Киргизии, День рождения картофельных чипсов. День памяти мученика архидиакона Евпла Катанского, Феодора и Василия Печерских – в православном календаре. Евпатий Коловрат – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 августа.
- День Независимости Украины – официальный государственный праздник и выходной день, который отмечается в честь провозглашения независимости Украины в 1991 году.
- День Конституции ежегодно празднуется в Грузии, начиная с 1995 года.
- Национальный день героев на Филиппинах ежегодно почитается в четвертый понедельник августа.
- День Пяртеля – в Эстонии отмечается народный праздник начала осени, известный с XVIII века.
- День внутренних войск празднуется в Киргизии.
- День святого Варфоломея сегодня отмечают католики в честь одного из двенадцати апостолов Христа.
24 августа православная церковь чтит память мученика архидиакона Евпла Катанского, а также преподобномучеников Феодора и Василия Печерских и преподобного Феодора, инока, князя Острожского, Печерского.
В народе 24 августа чествуется Василий и Евпатий Коловрат. Этот день считался страшным: на кладбищах и на болотах появляются блуждающие огни – души убитых и утонувших людей. На Василия стригли овец и пряли шерсть.
Приметы на 24 августа
- туман на Василия обещает погожие дни;
- на Коловрата лучше не ходить на болота;
- на Евпатия Коловрата ни в коем случае нельзя пить спиртное, а то накажут души умерших;
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 79 – извержение вулкана Везувия, который похоронил под пеплом города Помпеи, Геркуланум и Стабии.
- 1572 – во Франции произошло массовое убийство католиками гугенотов, известное как Варфоломеевская ночь.
- 1853 – день рождения картофельных чипсов.
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- 1869 – в Америке запатентована первая вафельница.
- 1937 – советский летчик Константин Кайтанов впервые в мире совершил прыжок с парашютом из стратосферы Земли.
- 1944 – день Освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
- 1981 – убийца Джона Леннона Марк Чепмен получил пожизненное заключение.
- 1991 – Украина провозгласила свою независимость, а Михаил Горбачев сложил с себя полномочия главы СССР.
- 1845 – Лев Голицын, русский князь, основатель виноделия в России.
- 1928 – Левко Лукьяненко, украинский политический и общественный деятель.
- 1947 – Пауло Коэльо, бразильский писатель.
- 1948 – Жан-Мишель Жарр, французский музыкант, композитор, пионер электронной музыки.
- 1970 – Юрий Горбунов, украинский актер, телеведущий.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме День Независимости-2020
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