24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 декабря в истории

24 декабря – Сочельник у западных христиан Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Во вторник, 24 декабря 2019 года, западные христиане празднуют Сочельник. В Украине также отмечают День работников архивных учреждений. Именины – Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 24 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 декабря.

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День работников архивных учреждений в Украине – первый государственный орган управления архивным делом в Украине создан в 1917 году при Центральной Раде. За 100 лет численность работников этой отрасли достигла свыше 3,5 тысячи человек. В архивных учреждениях системы Укргосархива хранится более 58 миллионов разных документов Национального архивного фонда страны.

– первый государственный орган управления архивным делом в Украине создан в 1917 году при Центральной Раде. За 100 лет численность работников этой отрасли достигла свыше 3,5 тысячи человек. В архивных учреждениях системы Укргосархива хранится более 58 миллионов разных документов Национального архивного фонда страны. Сочельник у западных христиан – день накануне Рождества Христова. Название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Традиционно едят ее в канун праздника после литургии.

Какой праздник 24 декабря

По народному календарю 24 декабря – день Никона. Считалось, что в этот день вместе с метелями над землей летает нечистая сила. Поэтому люди пытались раньше лечь спать и не выходить на улицу без особой надобности.

Распространенным обычаем было загадывать желание 24 декабря. Чтобы проверить, сбудется ли оно, нужно было поставить в воду яблоневую веточку и дождаться Рождества. Если она зазеленеет, значит, желание сбудется, и наоборот.

Приметы на 24 декабря

Безоблачный день на Никона – скоро будут морозы.

Вороны перелетают с места на место – ждите бури.

Белки 24 декабря не спускаются с деревьев – к холодам.

Интересные и важные события в Украине и мире

1624 – гетман Михаил Дорошенко заключает межгосударственный договор о взаимопомощи между Войском Запорожским и Крымским ханством.

1637 – Богдан Хмельницкий подписал капитуляцию повстанцев Павлюка под Боровицей.

1801 – английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.

1865 – основан ку-клукс-клан.

1903 – в Великобритании издан первый регистрационный номер для авто – табличку с номером A1 получил герцог Рассел, брат философа Бертрана Рассела.

1908 – впервые в Париже состоялся показ воздушных судов.

1979 – СССР начал оккупацию Афганистана.

1982 – опытный образец самого серийного грузового самолета в мире Ан-124 "Руслан" совершил первый полет.

1997 – состоялся первый концерт группы "Мандри". Этот день считается датой основания группы.

2004 – запущен на орбиту украинский спутник "Сич-1М".

Кто родился 24 декабря

1798 – польский поэт-романтик Адам Мицкевич.

1818 – английский физик Джеймс Джоуль, которому принадлежит открытие закона сохранения энергии и формулировка первого закона термодинамики.

1920 – украинский журналист, языковед и общественный деятель Святослав Караванский.

1937 – украинский политический, общественный и государственный деятель, диссидент и политзаключенный советских времен Вячеслав Чорновил.

1971 – известный пуэрто-риканский певец Рики Мартин.

1981 – российский поп-певец Дима Билан, победитель песенного конкурса "Евровидение" в 2008 году с песней Believe.

1906 – английский писатель, автор более 80 детективов Джеймс Хедли Чейз.

1946 – российский актер, режиссер, поэт Леонид Филатов.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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