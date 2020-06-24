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24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 июня в истории

Какой сегодня праздник, 24 июня? День феи, Янов день – в Латвии и Эстонии, Ивана Купала – в Литве, День независимости – в Шотландии, Католическое Рождество Иоанна Крестителя; апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" – в православном календаре, день Варнавы – в народном календаре. Именины празднуют: Варнава, Ефрем и Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 июня.

24 июня: какой сегодня праздник
24 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день феи (International Fairy Day) – праздник в честь фольклорных волшебных существ впервые появился в Европе.
  • Янов день (Лиго) – народный праздник отмечается в Латвии и Эстонии.
  • Ивана Купала – празднуется в Литве.
  • Рождество Иоанна Крестителя – чтут западные христиане.
  • Инти Райми и День индейцев – отмечает Перу, Боливия, Эквадор в честь бога Солнца.
  • День независимости – празднует Шотландия.

Какой сегодня праздник

24 июня в православной церкви чтится день памяти Апостолов Варфоломея и Варнавы, а также празднуется икона Божией Матери "Достойно Есть".

В народе 24 июня отмечается день Варнавы. Считалось, что это день разгула нечистой силы, которая делит между собой сферы влияния на людей.

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Приметы на 24 июня

  • на Варнаву нельзя рвать траву.
  • на Варнаву бесы путают хомуты и вожжи.
  • на Варнаву нечистая сила пугает людей и отравляет траву.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1717 – день учреждения тайного общества масонства.
  • 1812 – начало Отечественной войны 1812 года, когда Наполеон вторгся в Россию.
  • 1934 – украинская столица была перенесена из Харькова в Киев.

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  • 1941 – образовано Советское Информбюро, дававшее сводку о военных действиях.
  • 1945 – Парад Победы на Красной площади в Москве с бросанием нацистских знамен.
  • 1990 – в Москве прошел последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".

Кто родился 24 июня

  • 1888 – Николай Смолич, советский украинский актер и режиссер.
  • 1920 – Владимир Харитонов, советский поэт-песенник, ("День Победы" и др.)
  • 1987 – Лионель Месси, аргентинский футболист, лучший бомбардир "Барселоны".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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