24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 июня в истории

Какой сегодня праздник, 24 июня? День феи, Янов день – в Латвии и Эстонии, Ивана Купала – в Литве, День независимости – в Шотландии, Католическое Рождество Иоанна Крестителя; апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" – в православном календаре, день Варнавы – в народном календаре. Именины празднуют: Варнава, Ефрем и Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 июня.

24 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день феи (International Fairy Day) – праздник в честь фольклорных волшебных существ впервые появился в Европе.

– праздник в честь фольклорных волшебных существ впервые появился в Европе. Янов день (Лиго) – народный праздник отмечается в Латвии и Эстонии.

– народный праздник отмечается в Латвии и Эстонии. Ивана Купала – празднуется в Литве.

– празднуется в Литве. Рождество Иоанна Крестителя – чтут западные христиане.

– чтут западные христиане. Инти Райми и День индейцев – отмечает Перу, Боливия, Эквадор в честь бога Солнца.

– отмечает Перу, Боливия, Эквадор в честь бога Солнца. День независимости – празднует Шотландия.

Какой сегодня праздник

24 июня в православной церкви чтится день памяти Апостолов Варфоломея и Варнавы, а также празднуется икона Божией Матери "Достойно Есть".

В народе 24 июня отмечается день Варнавы. Считалось, что это день разгула нечистой силы, которая делит между собой сферы влияния на людей.

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Приметы на 24 июня

на Варнаву нельзя рвать траву.

на Варнаву бесы путают хомуты и вожжи.

на Варнаву нечистая сила пугает людей и отравляет траву.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1717 – день учреждения тайного общества масонства.

1812 – начало Отечественной войны 1812 года, когда Наполеон вторгся в Россию.

1934 – украинская столица была перенесена из Харькова в Киев.

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1941 – образовано Советское Информбюро, дававшее сводку о военных действиях.

1945 – Парад Победы на Красной площади в Москве с бросанием нацистских знамен.

1990 – в Москве прошел последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".

Кто родился 24 июня

1888 – Николай Смолич, советский украинский актер и режиссер.

1920 – Владимир Харитонов, советский поэт-песенник, ("День Победы" и др.)

1987 – Лионель Месси, аргентинский футболист, лучший бомбардир "Барселоны".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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