Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:09
24 июня – День Варфоломея и Варвары
24 июня – День Варфоломея и Варвары
Фото: Pixabay

Сегодня 175-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 190 дней. Именинники – Ефрем, Варфоломей. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости. 

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 24 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

24 июня: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

Католики 24 июня празднуют Рождество Иоанна Предтечи – церковный праздник, установленный в честь рождения Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Иисус.

По народному календарю 24 июня – День Варфоломея и Варвары. Считалось, что это день нельзя рвать траву и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила. Люди верили, что если 24 июня бодрствовать до самого рассвета, то можно услышать пение эльфов, было очень хорошим знаком.

Народные приметы на 24 июля и что нельзя делать

  • На Ефимью гром прогремел – будет хорошо рыба ловиться.
  • Гулкий гром 24 июля предвещает достаточно сильный дождь. 
  • Сияние Стожар – примета, которая предсказывает хорошую охоту на медведя.
  • На Варнаву нельзя рвать траву.

Важные и интересные события в истории 24 июня

1717 – день учреждения тайного общества масонства.

1812 – начало Отечественной войны 1812 года, когда Наполеон вторгся в Россию.

1934 – украинская столица была перенесена из Харькова в Киев.

1941 – образовано Советское Информбюро, дававшее сводку о военных действиях.

1945 – в Москве прошел исторический Парад Победы на Красной площади с бросанием нацистских знамен. В 1951 году в Америке началось коммерческое цветное телевещание.

1990 – в Москве прошел последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".

Кто родился 24 июня

1888 – Николай Смолич, советский украинский актер и режиссер.

1920 – Владимир Харитонов, известный советский поэт-песенник, ("День Победы" и др.).

1987 – Лионель Месси, аргентинский футболист, лучший бомбардир "Барселоны".

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Когда День молодежи 2019 в Украине: дата и значение праздника День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать, а что можно
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Малосольные хрустящие огурцы в пакете без рассола
Малосольные хрустящие огурцы в пакете без рассола

Популярные статьи

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

21 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июняFun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать, а что можно

21 июняШоу-бизнес

"Люблю Брэда Питта": Дженнифер Энистон призналась в своих чувствах

21 июняFun

Новый вид животных? На фото показали загадочную кошку-лису

21 июняEvents

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Новости партнеров

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Поклонники не узнали сильно располневшую Нелли Уварову
Поклонники не узнали сильно располневшую Нелли Уварову
Шелковица: полезные свойства и противопоказания
Шелковица: полезные свойства и противопоказания
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь