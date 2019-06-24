24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 июня в истории

24 июня – День Варфоломея и Варвары Фото: Pixabay

Сегодня 175-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 190 дней. Именинники – Ефрем, Варфоломей. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 24 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

24 июня: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

Католики 24 июня празднуют Рождество Иоанна Предтечи – церковный праздник, установленный в честь рождения Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Иисус.

По народному календарю 24 июня – День Варфоломея и Варвары. Считалось, что это день нельзя рвать траву и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила. Люди верили, что если 24 июня бодрствовать до самого рассвета, то можно услышать пение эльфов, было очень хорошим знаком.

Народные приметы на 24 июля и что нельзя делать

На Ефимью гром прогремел – будет хорошо рыба ловиться.

Гулкий гром 24 июля предвещает достаточно сильный дождь.

Сияние Стожар – примета, которая предсказывает хорошую охоту на медведя.

На Варнаву нельзя рвать траву.

Важные и интересные события в истории 24 июня

1717 – день учреждения тайного общества масонства.

1812 – начало Отечественной войны 1812 года, когда Наполеон вторгся в Россию.

1934 – украинская столица была перенесена из Харькова в Киев.

1941 – образовано Советское Информбюро, дававшее сводку о военных действиях.

1945 – в Москве прошел исторический Парад Победы на Красной площади с бросанием нацистских знамен. В 1951 году в Америке началось коммерческое цветное телевещание.

1990 – в Москве прошел последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".

Кто родился 24 июня

1888 – Николай Смолич, советский украинский актер и режиссер.

1920 – Владимир Харитонов, известный советский поэт-песенник, ("День Победы" и др.).

1987 – Лионель Месси, аргентинский футболист, лучший бомбардир "Барселоны".

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram