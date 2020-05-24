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24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 мая в истории

Какой сегодня праздник, 24 мая? День славянской письменности и культуры, Европейский день парков. В православном календаре – день Кирилла и Мефодия, день памяти священномученика Мокия. Мокий Мокрый – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 мая.

24 мая: какой сегодня праздник
24 мая: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День славянской письменности и культуры – праздник приурочен к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.
  • Европейский день парков (European Day of Parks) – мероприятия этого праздника посвящены охране природных территорий во многих европейских странах.
  • День кофе – празднуется в Бразилии.
  • День кадрового работника – отмечается в России.

Какой сегодня праздник

24 мая православная церковь отмечает день равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка. Также в этот день чтится память священномученика Мокия и равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского.

В народе 24 мая отмечается Мокий Мокрый. Считалось, что в этот день чаще всего идут дожди. По этому дню крестьяне судили о погоде на лето.

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Приметы на 24 мая

  • Если на Мокия идет дождь, лето тоже будет дождливым.
  • Наоборот, если на Мокия сухо, то и лето обещает быть сухим.
  • Красный восход солнца грозит пожарное лето.
  • Работать на земле нельзя, чтобы град не повредил посевы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1826 – император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права в России.
  • 1844 – была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор с помощью телеграфа Морзе.

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  • 1914 – осуществлен перелет Киев-Гатчина Петром Нестеровым.
  • 1949 – произведен пуск первой советской геофизической ракеты.
  • 1956 – состоялся первый в истории конкурс песни "Евровидение".
  • 2003 – Украина впервые приняла участие в 48-м конкурсе "Евровидение".

Кто родился 24 мая

  • 1905 – Михаил Шолохов, русский советский писатель.
  • 1912 – Михайло Стельмах, украинский писатель.
  • 1940 – Иосиф Бродский, русский поэт.
  • 1941 – Боб Дилан, американский певец, поэт.
  • 1964 – Олег Скрипка, украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова".
  • 1973 – Руслана Лыжичко, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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