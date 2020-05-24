24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 мая в истории
Какой сегодня праздник, 24 мая? День славянской письменности и культуры, Европейский день парков. В православном календаре – день Кирилла и Мефодия, день памяти священномученика Мокия. Мокий Мокрый – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 мая.
- День славянской письменности и культуры – праздник приурочен к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.
- Европейский день парков (European Day of Parks) – мероприятия этого праздника посвящены охране природных территорий во многих европейских странах.
- День кофе – празднуется в Бразилии.
- День кадрового работника – отмечается в России.
24 мая православная церковь отмечает день равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка. Также в этот день чтится память священномученика Мокия и равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского.
В народе 24 мая отмечается Мокий Мокрый. Считалось, что в этот день чаще всего идут дожди. По этому дню крестьяне судили о погоде на лето.
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Приметы на 24 мая
- Если на Мокия идет дождь, лето тоже будет дождливым.
- Наоборот, если на Мокия сухо, то и лето обещает быть сухим.
- Красный восход солнца грозит пожарное лето.
- Работать на земле нельзя, чтобы град не повредил посевы.
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- 1826 – император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права в России.
- 1844 – была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор с помощью телеграфа Морзе.
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- 1914 – осуществлен перелет Киев-Гатчина Петром Нестеровым.
- 1949 – произведен пуск первой советской геофизической ракеты.
- 1956 – состоялся первый в истории конкурс песни "Евровидение".
- 2003 – Украина впервые приняла участие в 48-м конкурсе "Евровидение".
- 1905 – Михаил Шолохов, русский советский писатель.
- 1912 – Михайло Стельмах, украинский писатель.
- 1940 – Иосиф Бродский, русский поэт.
- 1941 – Боб Дилан, американский певец, поэт.
- 1964 – Олег Скрипка, украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова".
- 1973 – Руслана Лыжичко, украинская певица.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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