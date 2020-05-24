24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 мая в истории

Какой сегодня праздник, 24 мая? День славянской письменности и культуры, Европейский день парков. В православном календаре – день Кирилла и Мефодия, день памяти священномученика Мокия. Мокий Мокрый – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 мая.

24 мая: какой сегодня праздник Фото: pexels

День славянской письменности и культуры – праздник приурочен к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

– праздник приурочен к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Европейский день парков ( European Day of Parks) – мероприятия этого праздника посвящены охране природных территорий во многих европейских странах.

– мероприятия этого праздника посвящены охране природных территорий во многих европейских странах. День кофе – празднуется в Бразилии.

– празднуется в Бразилии. День кадрового работника – отмечается в России.

Какой сегодня праздник

24 мая православная церковь отмечает день равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка. Также в этот день чтится память священномученика Мокия и равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского.

В народе 24 мая отмечается Мокий Мокрый. Считалось, что в этот день чаще всего идут дожди. По этому дню крестьяне судили о погоде на лето.

Читайте также: Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 24 мая

Если на Мокия идет дождь, лето тоже будет дождливым.

Наоборот, если на Мокия сухо, то и лето обещает быть сухим.

Красный восход солнца грозит пожарное лето.

Работать на земле нельзя, чтобы град не повредил посевы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1826 – император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права в России.

1844 – была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор с помощью телеграфа Морзе.

1914 – осуществлен перелет Киев-Гатчина Петром Нестеровым.

1949 – произведен пуск первой советской геофизической ракеты.

1956 – состоялся первый в истории конкурс песни "Евровидение".

2003 – Украина впервые приняла участие в 48-м конкурсе "Евровидение".

Кто родился 24 мая

1905 – Михаил Шолохов, русский советский писатель.

1912 – Михайло Стельмах, украинский писатель.

1940 – Иосиф Бродский, русский поэт.

1941 – Боб Дилан, американский певец, поэт.

1964 – Олег Скрипка, украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова".

1973 – Руслана Лыжичко, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться