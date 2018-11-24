24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 24 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 24 ноября. Фото: pixabay

24 ноября - 328-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 37 дней. Именины - Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор. Сегодня в мире празднуют День моржа.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 24 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 ноября.

Какой православный праздник 24 ноября – что нельзя делать

24 ноября считается, что Федор начинает землю студить. Становится, действительно, холодно. В православной церкви 24 ноября почитают память Феодора (Федора) Студита, который жил в VIII-IX вв. и был известен как византийский монах. Федор родился в семье чиновника, получил хорошее образование. Его дядя был игуменом монастыря, и именно под его влиянием Федор принял постриг. Вместе с Федором служить Богу решила также и его супруга по имени Анна.

Ранее в качестве развлечения катались на санях и устраивали гулянья. Девушки 24 ноября по вечерам гадали на суженого. День, как правило, выдавался снежным и холодным.

Народные приметы на 24 ноября

Идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще случатся оттепели.

Тепла погода на Студита – зима тоже теплой будет, и наоборот.

Солнце 24 ноября светит на Федора – жди похолодания.

Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до Введения.

Много звезд на небе – примета, что будет много грибов и ягод.

Гуси вышли на лед – примета, что будет оттепель на Рождество.

Еще не все колосья выбраны до 24 ноября – в следующем году всходы будут очень плохими. Именно поэтому, крестьяне старались завершить все работы заранее.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 ноября

В 1639 – Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску.

1859 – Чарльз Дарвин публикует свою книгу "Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь". Первое издание книги расходится за один день.

1969 – США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.

Кто родился 24 ноября

В 1730 году родился Александр Суворов, российский полководец.

1864 – Анри де Тулуз-Лотрек, французский живописец, постимпрессионист.

1888 – Дейл Карнеги, американский педагог, лектор, писатель.

1913 – Джеральдин Фицджеральд, американская актриса.

1940 – Франк Дюваль, немецкий композитор, певец и аранжировщик.

1954 – Эмир Кустурица, сербский кинорежиссер.

1978 – Кэтрин Хайгл, американская актриса и продюсер.

В 1972 году в Хмельницкой области родился известный музыкант Юрко Юрченко, настоящее имя которого Юрий Нечистяк.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.