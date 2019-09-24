24 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 сентября в истории

24 сентября отмечаем день Федоры Фото: Pixabay

Сегодня, 24 сентября, 267-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 98 дней. Именинники – Герман, Дмитрий, Ия, Сергей и Федор. В Гвинее-Бисау празднуют День независимости, а в Тринидаде и Тобаго – День республики. Также ежегодно 24 сентября отмечается Международный день караванщика (International Day of caravan). Это профессиональный праздник каравановожатых и прочих участников транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщиков, команд торговых судов и экипажей кораблей эскорта.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 24 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 сентября.

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24 сентября: какой праздник и как провести этот день

24 сентября по народному календарю – день Федоры. Крестьяне в этот день отправлялись в поле и проверяли, как взошли озимые. Также на Федору люди окончательно прощались с летом, уже могли начинаться первые заморозки. Интересным обычаю 24 сентября были капустные вечеринки. Люди собирались вместе и готовили разнообразные блюда из капусты.

Приметы на 24 сентября

Пчелы снова начали летать 24 сентября – к долгой осени.

Кошка прячет мордочку – скоро будут морозы.

Дождь на Федору – к холодной зиме.

24 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1852 – инженер Анри Жирафф совершил первый в мире полет на дирижабле собственной конструкции, на котором был установлен паровой двигатель.

1869 – на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами ("черная пятница").

1960 – в США на воду спущен первый в мире атомный авианосец "Энтерпрайз".

1989 – Папа Иоанн Павел II публично принес извинения Галилею и вернул ему "право быть законным сыном церкви".

1995 – Украина отклонила предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией.

1998 – в Париже французские врачи провели первую в мире операцию по трансплантации руки человека.

1999 – в Лондоне на Бейкер-стрит открыт трехметровый бронзовый памятник Шерлоку Холмсу.

2004 – во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске было совершено "яичное покушение" на Виктора Януковича.

Кто родился 24 сентября

1501 – итальянский физик, математик, философ. Изобретатель карданного механизма Джироламо Кардано.

1739 – российский государственный деятель Григорий Потемкин.

1898 – австралийский медик, который первым применил пенициллин для лечения человека, Говард Уолтер Флори.

1749 – первый градоначальник Одессы, русский адмирал каталонского происхождения — Иосиф де Рибас.

1816 – украинский педагог и общественно-культурный деятель, биограф Т. Г. Шевченко Михаил Чалый.

1896 – американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

1923 – украинский поэт, публицист, журналист Николай Подолян.

1928 – украинский художник Николай Стороженко.

1952 – украинский политик и государственный деятель Юрий Богуцкий.

1958 – американский киноактер Кевин Сорбо.

1984 – украинская легкоатлетка Людмила Йосипенко.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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