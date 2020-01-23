24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 января в истории

24 января – день Федосея-Весняка Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

24 января 2020 года отмечаем День внешней разведки Украины, Международный день образования и Международный день эскимо. Именинники: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан и Федор.

"Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 24 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 января.

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День внешней разведки Украины . Указ о создании этого праздника 22 января 2018 года подписал Петр Порошенко. Дата призвана обратить внимание общественности на значение труда разведчиков.

. Указ о создании этого праздника 22 января 2018 года подписал Петр Порошенко. Дата призвана обратить внимание общественности на значение труда разведчиков. Международный день эскимо. Дата этого праздника была выбрана не случайно: именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Какой праздник 24 января

По народному календарю 24 января – день Федосея-Весняка. Погода 24 января давала представление о будущей весне и осени. Особенно люди обращали внимание на поведение домашних животных. Если кошка 24 января много спала и искала теплое место, то скоро непременно должны ударить сильные морозы. Существовал обычай в день Федосея париться в бане, чтобы прогнать все болезни.

Приметы на 24 января

Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.

Какая погода на Федосия, таким и будет весь ноябрь.

Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосия тепло – дело на раннюю весну пошло".

На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.

Что нельзя делать 24 января

В этот день нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.

Не принимайте никаких подарков от чужих людей.

Что можно делать 24 января

Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружественная и прочная.

Интересные и важные события в Украине и мире

1922 – американец Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

1935 – в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием "Сливочный эль Крюгера".

1966 – катастрофа индийского Boeing 707 на горе Монблан, погибли 117 человек.

1984 – выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

2006 – из Космического центра Танэгасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущен спутник ДЗЗ ALOS.

2010 – боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым на то время фильмом в истории.

2015 – обстрел микрорайона "Восточный" в Мариуполе.

Кто родился 24 января

1679 – Христиан фон Воль, немецкий философ, математик, ученый-энциклопедист.

1732 – Пьер Бомарше, французский комедиограф и публицист, автор пьес "Севильский цирюльник" и "Женитьба Фигаро".

1776 – немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман.

1850 — Герман Эббингауз, немецкий психолог-экспериментатор.

1862 – Эдит Уортон, американская писательница, первая женщина, удостоенная Пулитцеровской премии (1921). Автор романа "Эпоха невинности".

1888 – Эрнст Хейнкель, немецкий авиаконструктор.

1891 – Вальтер Модель, немецкий фельдмаршал, командующий группами армий "Центр" и "Север".

1941 – украинский писатель Юрий Покальчук.

1943 – Клаус Номи, американский поп- и рок-певец немецкого происхождения, одна из первых жертв СПИДа. Снимался в кинокартинах "За наших любимых", The Long Island Four, Beauty Becomes the Beast.

1986 – Миша Бартон, англо-американская актриса и модель. Наибольшую известность получила за роль Мариссы Купер в молодежном сериале "Одинокие сердца".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

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