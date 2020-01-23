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24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:17
24 января – день Федосея-Весняка
24 января – день Федосея-Весняка
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

24 января 2020 года отмечаем День внешней разведки Украины, Международный день образования и Международный день эскимо. Именинники: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан и Федор.

"Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 24 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 января.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

  • День внешней разведки Украины. Указ о создании этого праздника 22 января 2018 года подписал Петр Порошенко. Дата призвана обратить внимание общественности на значение труда разведчиков.
  • Международный день эскимо. Дата этого праздника была выбрана не случайно: именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Какой праздник 24 января

По народному календарю 24 января – день Федосея-Весняка. Погода 24 января давала представление о будущей весне и осени. Особенно люди обращали внимание на поведение домашних животных. Если кошка 24 января много спала и искала теплое место, то скоро непременно должны ударить сильные морозы. Существовал обычай в день Федосея париться в бане, чтобы прогнать все болезни.

Приметы на 24 января

  • Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
  • Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.
  • Какая погода на Федосия, таким и будет весь ноябрь.
  • Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосия тепло – дело на раннюю весну пошло".
  • На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.

Что нельзя делать 24 января

  • В этот день нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.
  • Не принимайте никаких подарков от чужих людей.

Что можно делать 24 января

  • Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружественная и прочная.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1922 – американец Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
  • 1935 – в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием "Сливочный эль Крюгера".
  • 1966 – катастрофа индийского Boeing 707 на горе Монблан, погибли 117 человек.
  • 1984 – выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
  • 2006 – из Космического центра Танэгасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущен спутник ДЗЗ ALOS.
  • 2010 – боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым на то время фильмом в истории.
  • 2015 – обстрел микрорайона "Восточный" в Мариуполе.

Кто родился 24 января

  • 1679 – Христиан фон Воль, немецкий философ, математик, ученый-энциклопедист.
  • 1732 – Пьер Бомарше, французский комедиограф и публицист, автор пьес "Севильский цирюльник" и "Женитьба Фигаро".
  • 1776 – немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман.
  • 1850 — Герман Эббингауз, немецкий психолог-экспериментатор.
  • 1862 – Эдит Уортон, американская писательница, первая женщина, удостоенная Пулитцеровской премии (1921). Автор романа "Эпоха невинности".
  • 1888 – Эрнст Хейнкель, немецкий авиаконструктор.
  • 1891 – Вальтер Модель, немецкий фельдмаршал, командующий группами армий "Центр" и "Север".
  • 1941 – украинский писатель Юрий Покальчук.
  • 1943 – Клаус Номи, американский поп- и рок-певец немецкого происхождения, одна из первых жертв СПИДа. Снимался в кинокартинах "За наших любимых", The Long Island Four, Beauty Becomes the Beast.
  • 1986 – Миша Бартон, англо-американская актриса и модель. Наибольшую известность получила за роль Мариссы Купер в молодежном сериале "Одинокие сердца".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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