25 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 25 апреля? День дочери-2020, Международный день ветеринарного врача, Международный день ДНК и Всемирный день пингвинов. В народном календаре – день святого Василия. Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Иван, Матвей, Сергей и Анфиса.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 апреля.

День дочери. Цель этого праздника – привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

25 апреля – День дочери Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Международный день ДНК . Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

. Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day) отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля. Праздник учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году.

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Всемирный день пингвинов. Праздник призывает людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты в целом и многообразия ее отдельных регионов и представителей в частности.

Какой сегодня праздник 25 апреля

25 апреля 2020 года в православной церкви почитается память святого Василия. Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

Приметы на 25 апреля

Если идет дождь, то в первые дни мая также пройдет дождь.

Теплый день 25 апреля – год будет урожайным.

Верба зацвела – примета того, что скоро будет потепление.

Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире

1719 – выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1792 – впервые применили во Франции гильотину как орудие казни.

1826 – в Англии запатентовали первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

1901 – в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1931 – Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

1990 – запуск космического телескопа "Хаббл" на орбиту Земли шаттлом "Дискавери".

Кто родился 25 апреля

1214 – Людовик IX, король Франции, руководитель 7-го и 8-го Крестовых походов.

1769 – Марк Брунель, английский инженер французского происхождения, построивший первый туннель под Темзой.

1849 – Феликс Клейн, немецкий математик.

1900 – Вольфганг Паули, швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии 1945 года.

1918 – Арутюн Амаякович Акопян, советский и российский артист эстрады, фокусник-манипулятор.

1918 – Астрид Варнай, шведская оперная певица.

1938 – Сергей Алимов, советский художник-аниматор.

1963 – Дэвид Мойес, шотландский футболист и футбольный тренер.

1969 – Рене Зеллвегер, американская актриса ("Дневник Бриджит Джонс"), обладательница "Оскара".

1981 – Фелипе Масса, бразильский автогонщик, пилот "Формулы-1", вице-чемпион мира 2008 года.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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