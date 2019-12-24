25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 декабря в истории

25 декабря отмечаем Рождество Христово Фото: Roberto Nickson / Unsplash

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово 2019 – один из важнейших религиозных и государственных праздников в более чем 100 странах мира. Этот день в Украине объявлен выходным. Именины – Александр, Спиридон.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 25 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 декабря.

Какой праздник 25 декабря

Католики и протестанты отмечают в этот день один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Разница в днях празднования Рождества (большинство украинцев отмечает праздник 7 января) связана с тем различиями в точном определении даты рождения Иисуса Христа и несоответствиями григорианского и юлианского календарей.

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Рождество Христово 25 декабря – что нельзя делать

В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.

После Святой Вечери нельзя убирать блюда со стола до наступления самого Рождества.

В Рождество нельзя одевать старую одежду.

Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

В Сочельник нельзя есть до ужина Фото: Pixabay

Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.

На Рождество в коем случае нельзя гадать.

Не обходите в этот день нуждающихся и бедных – подайте им милостыню.

Приметы на 25 декабря

Какая погода 25 декабря, такой она будет и на Новый год.

Хмурое утро на Спиридона предвещает раннюю весну.

Ветви можжевельника согнулись – к вьюге.

Интересные и важные события в Украине и мире

1741 – Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.

1758 – Иоганн Георг Палыч впервые наблюдает комету, возвращение которой ранее предсказал выдающийся английский астроном Эдмунд Галлей и имя которого она сегодня носит.

1855 – в Кингстоне (Канада) состоялась первая известная ныне игра в хоккей.

1917 – в Украине провозглашена советская власть.

1923 – впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) зажжена электрическая гирлянда.

1951 – в Киеве ввели в строй первая в СССР электронно-вычислительная машина.

1975 – в Киеве открыт памятник Ивану Котляревскому.

Кто родился 25 декабря

1878 – американский автогонщик и автомобилестроитель Луи Шевроле.

1887 – американский бизнесмен, основатель одной из крупнейших в мире сети отелей Конрад Хилтон.

1895 – украинский композитор, художественный руководитель и главный дирижер Государственного украинского народного хора Григорий Веревка.

1927 – украинский писатель Олесь Бердник.

1970 – украинский музыкант, основатель и гитарист группы Green Grey Дизель (Андрей Яценко).

1976 – один из лучших трансовых ди-джеев мира, известный продюсер, владелец музыкального лейбла Armada Music Армин ван Бюрен.

1984 – сербский футболист, полузащитник киевского "Динамо". Чемпион Украины 2007 и 2009 годов Милош Нинкович.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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