25 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы

В православной церкви 25 июня отмечается день Онуфрия Фото: Pixabay

25 июня – это 176-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 189 дней. Именинники – Анна (Анна), Андрей, Арсений, Анна, Иван, Петр, Степан (Стефан). Международный день моряка 2019, в Украине отмечают День таможенной службы, в Мозамбике – День независимости, в Словении – День государственности. Кроме того, 25 июня отмечают Всемирный день витилиго (витилиго – это кожное заболевание, связанное с нарушением пигментации).

25 июня: какой праздник, что можно, а что нельзя делать

25 июня – День таможенной службы Украины 2019. Именно 25 июня Верховная Рада приняла закон "О таможенном деле в Украине". Уже традиционно в День таможенной службы Украины руководство страны и высшие чины таможенной службы поздравляют своих подчиненных с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся сотрудники награждаются государственными наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, правительственными грамотами.

25 июня – День таможенной службы Украины 2019 Фото: Depositphotos

25 июня также Международный день моряка. Праздник ведет свою историю с 2010 года, когда государства-члены Международной морской организации в составе ООН подписали соответствующую резолюцию.

Международный день моряка отмечают 25 июня Фото: Depositphotos

В православной церкви 25 июня отмечается день Онуфрия Великого, который также известен как Петр Афонский, живший в четвертом веке. В этот период начинается цветение сосны, брусники, а в огородах можно наблюдать цветение картофеля. Появляются стрелы у щавеля, и их нужно обязательно выламывать, оставляя только части, необходимые для семян. Это было начало сенокоса, и крестьяне отправлялись в поля.

Приметы на 25 июня

Много росы – примета того, что будет хороший урожай.

Картофель и брусника начали цвести – пришло время сенокоса.

Если дождь на Петра падает маленькими каплями – будет идти долго.

25 июня рождаются очень практичны люди. В них присутствует достаточное количество обаяния, но, в то же время, человек, рожденный 25 июня, является замкнутым и не всегда способен проявить свои способности.

Важные и интересные события в истории 25 июня

1783 – французскому химику Лорану Лавуазье удалось доказать, что вода – это соединение водорода и кислорода. О своем открытии он объявил на заседании Парижской академии наук.

1950 – начало Корейской войны: Северная Корея напала на Южную.

1967 – впервые в мировом масштабе состоялся показ телепередачи в прямом эфире. Благодаря трансляции 400 миллионов зрителей в 24 странах мира имели возможность услышать премьеру песни "Битлз" "All You Need is Love".

1969 – появилась группа "Машина времени", которая стала пионером рок-музыки в СССР.

1969 – состоялся самый продолжительный теннисный матч в истории Уимблдона. Его сыграли американец Ричард Гонзалес и Чарли Пасарелу. Гонзалесу понадобилось 5 часов и 12 минут, чтобы победить противника.

Кто родился 25 июня

1646 – первая женщина, которая получила степень доктора наук, итальянский математик Елена Лукреция Корнаро Пископия.

1886 – директор института общественных наук АН Украины Иван Крипьякевич.

1852 – каталонский архитектор Антонио Гауди.

1903 – английский писатель, антиутопист Джордж Оруэлл, автор всемирно известного романа "1984".

1931 – академик НАН Украины Виталий Русановский.

1947 – председатель академии педагогических наук Украины Василий Кремень.

1961 – российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов – самые популярные работы "Ночной дозор" и "Дневной дозор".

1963 – английский поп-певец, композитор, обладатель премии "Грэмми" Джордж Майкл.

