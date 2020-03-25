25 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 марта в истории
Какой праздник 25 марта 2020 года? День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. В православной церкви 25 марта отмечается день преподобного Феофана Исповедника. Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 25 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 марта.
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- День Службы безопасности Украины. 25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года, согласно Указу Президента Украины № 193/2001, в этот день отмечается День Службы безопасности Украины.
- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Задача международной даты – сохранять память о трансатлантической торговле людьми и рабстве, а также разъяснять будущим поколениям причины и последствия этих явлений.
- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Отмечается ежегодно 25 марта в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство ООН и помогал палестинским беженцам.
В православной церкви 25 марта отмечается день преподобного Феофана Исповедника – византийского летописца, монаха, богослова. В этот день наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время.
С особым почтением относились к лошадям, а все потому, что при пахоте и посеве лошадь считалась незаменимым помощником для крестьянина. Проводили 25 марта многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.
- Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек – его можно использовать в качестве оберега от любого зла. При этом гнездо надо оставить целым, разорять его – большой грех.
- Нельзя злится и ругаться – весь год будет несчастным.
- Лед тонет, а не тает – к тяжелому, несчастному и голодному году.
- Деревья инеем покрыты – к дождливому июню.
- Установилась настоящая весенняя погода в этот день – лето будет ненастным.
- Туман поднимается вверх – к дождю. Опускается вниз – к солнечной погоде.
Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:
- 1802 – между Францией, Испанией и Батавской республикой – с одной стороны, и Англией – с другой, подписан Амьенский мирный договор.
- 1807 – начались регулярные пассажирские перевозки по железной дороге Суонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.
- 1811 – император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 тыс. акров земли для выращивания сахарной свеклы, о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свеклы.
- 1815 – создана седьмая антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия).
- 1821 – провозглашена независимость Греции от Османской империи.
- 1843 – в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.
- 1992 – из-за постоянных убытков прекращен выпуск английского юмористического журнала "Панч", выходившего 150 лет.
- 1997 – охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро объявили, что они обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana с грузом золота и серебра. Эксперты разошлись в оценке возможной стоимости обнаруженных сокровищ – от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.
- 2002 – обнаружен ген эпилепсии.
- 2018 – пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
- 1786 – Джованни Баттиста Амичи, итальянский астроном, оптик и ботаник.
- 1881 – Бела Барток, венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.
- 1908 – Дэвид Лин, английский кинорежиссер ("Лоуренс Аравийский", "Доктор Живаго").
- 1926 – Ласло Папп, венгерский боксер, первый в истории бокса трехкратный олимпийский чемпион.
- 1947 – сэр Элтон Джон (настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт), английский певец и композитор.
- 1962 – Марсия Кросс, американская актриса, наиболее известная по роли доктора Кимберли Шоу в "Мелроуз Плейс".
- 1976 – Владимир Кличко, украинский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.
- 1979 – Ли Пейс – американский актер, известен как исполнитель роли Трандуила в кинотрилогии "Хоббит".
- 1982 – Алекс Мескини, бразильский футболист, игрок "Коринтианса", игрок национальной сборной Бразилии.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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