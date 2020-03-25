25 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 марта в истории

Какой праздник 25 марта 2020 года? День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. В православной церкви 25 марта отмечается день преподобного Феофана Исповедника. Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 25 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 марта.

День Службы безопасности Украины . 25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года, согласно Указу Президента Украины № 193/2001, в этот день отмечается День Службы безопасности Украины.

. 25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года, согласно Указу Президента Украины № 193/2001, в этот день отмечается День Службы безопасности Украины. Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли . Задача международной даты – сохранять память о трансатлантической торговле людьми и рабстве, а также разъяснять будущим поколениям причины и последствия этих явлений.

. Задача международной даты – сохранять память о трансатлантической торговле людьми и рабстве, а также разъяснять будущим поколениям причины и последствия этих явлений. Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Отмечается ежегодно 25 марта в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство ООН и помогал палестинским беженцам.

Какой сегодня праздник 25 марта: что нельзя делать

В православной церкви 25 марта отмечается день преподобного Феофана Исповедника – византийского летописца, монаха, богослова. В этот день наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время.

25 марта – день преподобного Феофана Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

С особым почтением относились к лошадям, а все потому, что при пахоте и посеве лошадь считалась незаменимым помощником для крестьянина. Проводили 25 марта многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.

Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек – его можно использовать в качестве оберега от любого зла. При этом гнездо надо оставить целым, разорять его – большой грех.

Нельзя злится и ругаться – весь год будет несчастным.

Приметы на 25 марта

Лед тонет, а не тает – к тяжелому, несчастному и голодному году.

Деревья инеем покрыты – к дождливому июню.

Установилась настоящая весенняя погода в этот день – лето будет ненастным.

Туман поднимается вверх – к дождю. Опускается вниз – к солнечной погоде.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1802 – между Францией, Испанией и Батавской республикой – с одной стороны, и Англией – с другой, подписан Амьенский мирный договор.

1807 – начались регулярные пассажирские перевозки по железной дороге Суонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.

1811 – император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 тыс. акров земли для выращивания сахарной свеклы, о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свеклы.

1815 – создана седьмая антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия).

1821 – провозглашена независимость Греции от Османской империи.

1843 – в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.

1992 – из-за постоянных убытков прекращен выпуск английского юмористического журнала "Панч", выходившего 150 лет.

1997 – охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро объявили, что они обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana с грузом золота и серебра. Эксперты разошлись в оценке возможной стоимости обнаруженных сокровищ – от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.

2002 – обнаружен ген эпилепсии.

2018 – пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Кто родился 25 марта

1786 – Джованни Баттиста Амичи, итальянский астроном, оптик и ботаник.

1881 – Бела Барток, венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.

1908 – Дэвид Лин, английский кинорежиссер ("Лоуренс Аравийский", "Доктор Живаго").

1926 – Ласло Папп, венгерский боксер, первый в истории бокса трехкратный олимпийский чемпион.

1947 – сэр Элтон Джон (настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт), английский певец и композитор.

1962 – Марсия Кросс, американская актриса, наиболее известная по роли доктора Кимберли Шоу в "Мелроуз Плейс".

1976 – Владимир Кличко, украинский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.

1979 – Ли Пейс – американский актер, известен как исполнитель роли Трандуила в кинотрилогии "Хоббит".

1982 – Алекс Мескини, бразильский футболист, игрок "Коринтианса", игрок национальной сборной Бразилии.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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