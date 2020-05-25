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25 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 мая в истории

Какой сегодня праздник, 25 мая? Международный день пропавших детей, День филолога, День полотенца, День щитовидной железы. В православном календаре – день Епифания Кипрского. Епифанов день – в народном календаре. Именины празднуют: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 мая.

25 мая: какой сегодня праздник
25 мая: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день пропавших детей (International Missing Children Day) – отмечается по инициативе Америки, а вскоре и другие страны присоединились к этой идее, чтобы привлечь внимание людей к проблеме исчезновения детей.
  • Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day) – мероприятия этого дня направлены на информированность людей о возможных заболеваниях щитовидки.
  • День филолога – в Украине, России и других постсоветских странах отмечается профессиональный праздник людей, посвятивших себя изучению народной культуры, языка и литературного творчества.
  • День Африки – отмечается странами Африканского союза по решению ООН в честь создания в 1963 году межгосударственной Организации африканского единства (ОАЕ).
  • День полотенца (Towel Day) – необычный праздник ежегодно отмечают поклонники творчества писателя Дугласа Адамса, которые в течение всего этого дня всюду носят с собой полотенце.

Какой сегодня праздник

25 мая православная церковь отмечает день памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца, а также святителя Епифания, епископа Кипрского, и святителя Германа, патриарха Константинопольского.

В народе 25 мая отмечается Епифанов день. Считается, что на Епифана цветет рябина, которая защищает людей от пожаров, а также появляются кувшинки, способные одолеть нечистую силу.

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Приметы на 25 мая

  • Если на Епифана красная заря, лето будет жарким и пожаропасным.
  • Если на прудах появились листья кувшинки – морозов больше не будет.
  • Нельзя приносить в дом белые кувшинки, иначе погибнет домашний скот.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 996 – в Киеве освящена Десятинная церковь – первая на Руси церковь Успения Пресвятой Богородицы.
  • 1579 – день основания Донского казачества.

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  • 1865 – в Одессе основан Новороссийский университет (Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова).
  • 1957 – в Москве открыта крупнейшая в СССР гостиница "Украина".
  • 1963 – день освобождения Африки.
  • 1973 – в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств "Киевская весна".
  • 2003 – мультфильм "Ежик в тумане" Юрия Норштейна получил награду "Анимационный фильм №1 всех времен" в Токио.

Кто родился 25 мая

  • 1889 – Игорь Сикорский, украинский авиаконструктор, создатель первых советских самолетов.
  • 1941 – Олег Даль, советский актер театра и кино.
  • 1942 – Александр Калягин, советский актер, режиссер.
  • 1971 – Кристина Орбакайте, российская певица.
  • 1979 – Мария Ефросинина, украинская актриса, телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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