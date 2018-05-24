25 мая: какой сегодня праздник и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 мая в истории

Сегодня 25 мая. Фото: pixabay

Сегодня 145-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 220 дней. Именинники – Герман, Денис. Международный День освобождения Африки (с 1963 года), в Аргентине – День революции, в Иордании – День независимости, в Судане – День революции.

Народные приметы на 25 мая

Восход солнца окрашен в красный цвет – лето будет очень засушливым.

Теплое и солнечное утро без дождей – примета к тому, что лето будет сухим, и возможно появление большого количества пожаров.

Майских жуков 25 мая много – лето будет засушливым.

Цветет рябина – летом будет много пожаров.

Утро пасмурное, небо затянуто тучами – лето будет дождливым и холодным.

Вечером облака окрашены в синий цвет – погода изменится.

Интересные события в истории 25 мая

В 996 году в Киеве освятили первую на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

1935 год – темнокожий американский атлет Джесси Оуэнс в течение 45 минут установил три мировых рекорда по легкой атлетике и один повторил (в спринте и в прыжках в длину – 8 м 13 см (этот рекорд держался 25 лет).

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1996 год – в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный еще в 1919 году.

2001 год – американский учитель Эрик Вейхенмаер из города Боулдер, штат Колорадо, который ослеп от неизлечимой болезни в возрасте 13 лет, первым из незрячих мира поднялся на самую высокую гору планеты Эверест.

2005 год – английский "Ливерпуль" в пятый раз выиграл Кубок Чемпионов УЕФА.

2012 год – американский космический аппарат "Dragon", разработанный компанией SpaceX из Калифорнии, пристыковался к Международной космической станции стал первым коммерческим космическим аппаратом, который совершил перевозки груза на околоземную орбиту.

2013 год – на аукционе в Кельне "неизвестным покупателем из Азии" за рекордные 516 000 евро (668 000 долларов) был приобретен работающий компьютер Apple I 1976 года, плата которого содержала надписи, сделанные Стивеном Возняком.

2014 год – в Украине на досрочных президентских выборах, проведенных в связи с устранением Верховной Радой Виктора Януковича с поста Президента 22 февраля 2014, в первом туре победил Петр Порошенко.

Кто родился 25 мая

В 1942 году – Александр Калягин, российский и советский актер и режиссер (фильмы "Прохиндиада", "Здравствуйте, я ваша тетя", сериал "Бедная Настя").

1948 год – родился Клаус Майне, немецкий рок-музыкант, вокалист рок-группы "Scorpions".

В этом же году родился Владимир Шаповал, украинский госслужащий, юрист, председатель Центральной избирательной комиссии (с 2007 года).

1954 год – Владимир Плоскина, украинский футболист, полузащитник, защитник одесского "Черноморца" в 1975-1988 годах.

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.