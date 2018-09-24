25 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 сентября в истории
Сегодня 268-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 97 дней. Именинники – Семен (Симеон), Федор. В Мозамбике отмечают День революции.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 25 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 сентября.
Православный праздник 25 сентября
В церкви 25 сентября почитается память святого мученика Артамона, жившего в IV веке и известном как итальянский епископ. В свое время Артамону удалось обратить в христианство большое количество людей, которые ранее были язычниками.
Интересные и важные события в Украине и мире 25 сентября
В 1513 году первый европеец увидел Тихий океан – это был испанец Васко Бельбоа.
В 1639-м появилось первая печатная газета в Америке.
В 1763-м по приказу императрицы открыли первый публичный госпиталь в России.
1794-й год – Екатерина II основала Южную Пальмиру – Одессу.
В 1818-м совершили первое прямое переливание крови.
1867-й – в США открыт первый университет для темнокожих.
1945 год – Василий Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы.
Кто родился 25 сентября
25 сентября 1956-го года ввели в действие первый трансатлантический телефонный провод.
В 1644-м – Олег Ромер, датский ученый, который первым измерил скорость света.
1725 год – Никола-Джозеф Куно, французский конструктор, изобретатель автомобиля.
В 1866 году родился Томас Хант Морган, американский генетик, экспериментально обосновал хромосомную теорию наследственности, лауреат Нобелевской премии.
1906-го года – Дмитрий Шостакович, российский пианист, композитор симфоний, опер, балетов и многочисленных саундтреков к кинолент.
В 1920 году родился Сергей Бондарчук, кинорежиссер и сценарист ("Судьба человека", "Война и мир: 1812"), актер ("Тарас Шевченко", "Молодая гвардия").
1969 года родилась Кэтрин Зета-Джонс, британская актриса, жена актера Майкла Дугласа.
Народные приметы на 25 сентября
- Если человек родился 25 сентября, то его талисманом является камень александрит.
- Если на Артамона хотя бы зайца убьете, то впоследствии охота будет очень удачной
- На деревьях много желтых листьев – будет ранняя осень.
- Дождь идет – будет долгая зима.
- Бурьяны растут высоко – примета, что снега много выпадет.
- Вход в нору крота находится с северной стороны – зима теплой будет.
- Если нора находится с Юга – жди холодную зиму, с Востока – сухую, с Запада – сырую и снежную. На дубе много желудей – примета, что будет теплая зима и плодородное лето.
- Гром гремит 25 сентября – осень теплой будет.
Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.
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