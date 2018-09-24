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25 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 сентября в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:01
Сегодня – 25 сентября. Фото: pixabay
Сегодня – 25 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 268-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 97 дней. Именинники – Семен (Симеон), Федор. В Мозамбике отмечают День революции.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 25 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 сентября.

Православный праздник 25 сентября

В церкви 25 сентября почитается память святого мученика Артамона, жившего в IV веке и известном как итальянский епископ. В свое время Артамону удалось обратить в христианство большое количество людей, которые ранее были язычниками.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 сентября

В 1513 году первый европеец увидел Тихий океан – это был испанец Васко Бельбоа.

В 1639-м появилось первая печатная газета в Америке.

В 1763-м по приказу императрицы открыли первый публичный госпиталь в России.

1794-й год – Екатерина II основала Южную Пальмиру – Одессу.

В 1818-м совершили первое прямое переливание крови.

1867-й – в США открыт первый университет для темнокожих.

1945 год – Василий Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы.

Кто родился 25 сентября

25 сентября 1956-го года ввели в действие первый трансатлантический телефонный провод.

В 1644-м – Олег Ромер, датский ученый, который первым измерил скорость света.

1725 год – Никола-Джозеф Куно, французский конструктор, изобретатель автомобиля.

В 1866 году родился Томас Хант Морган, американский генетик, экспериментально обосновал хромосомную теорию наследственности, лауреат Нобелевской премии.

1906-го года – Дмитрий Шостакович, российский пианист, композитор симфоний, опер, балетов и многочисленных саундтреков к кинолент.

В 1920 году родился Сергей Бондарчук, кинорежиссер и сценарист ("Судьба человека", "Война и мир: 1812"), актер ("Тарас Шевченко", "Молодая гвардия").

1969 года родилась Кэтрин Зета-Джонс, британская актриса, жена актера Майкла Дугласа.

Народные приметы на 25 сентября

  • Если человек родился 25 сентября, то его талисманом является камень александрит.
  • Если на Артамона хотя бы зайца убьете, то впоследствии охота будет очень удачной
  • На деревьях много желтых листьев – будет ранняя осень.
  • Дождь идет – будет долгая зима.
  • Бурьяны растут высоко – примета, что снега много выпадет.
  • Вход в нору крота находится с северной стороны – зима теплой будет.
  • Если нора находится с Юга – жди холодную зиму, с Востока – сухую, с Запада – сырую и снежную. На дубе много желудей – примета, что будет теплая зима и плодородное лето.
  • Гром гремит 25 сентября – осень теплой будет.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018:

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Источник: "Сегодня"
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