25 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 сентября в истории

Сегодня – 25 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 268-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 97 дней. Именинники – Семен (Симеон), Федор. В Мозамбике отмечают День революции.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 25 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 сентября.

Православный праздник 25 сентября

В церкви 25 сентября почитается память святого мученика Артамона, жившего в IV веке и известном как итальянский епископ. В свое время Артамону удалось обратить в христианство большое количество людей, которые ранее были язычниками.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 сентября

В 1513 году первый европеец увидел Тихий океан – это был испанец Васко Бельбоа.

В 1639-м появилось первая печатная газета в Америке.

В 1763-м по приказу императрицы открыли первый публичный госпиталь в России.

1794-й год – Екатерина II основала Южную Пальмиру – Одессу.

В 1818-м совершили первое прямое переливание крови.

1867-й – в США открыт первый университет для темнокожих.

1945 год – Василий Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы.

Кто родился 25 сентября

25 сентября 1956-го года ввели в действие первый трансатлантический телефонный провод.

В 1644-м – Олег Ромер, датский ученый, который первым измерил скорость света.

1725 год – Никола-Джозеф Куно, французский конструктор, изобретатель автомобиля.

В 1866 году родился Томас Хант Морган, американский генетик, экспериментально обосновал хромосомную теорию наследственности, лауреат Нобелевской премии.

1906-го года – Дмитрий Шостакович, российский пианист, композитор симфоний, опер, балетов и многочисленных саундтреков к кинолент.

В 1920 году родился Сергей Бондарчук, кинорежиссер и сценарист ("Судьба человека", "Война и мир: 1812"), актер ("Тарас Шевченко", "Молодая гвардия").

1969 года родилась Кэтрин Зета-Джонс, британская актриса, жена актера Майкла Дугласа.

Народные приметы на 25 сентября

Если человек родился 25 сентября, то его талисманом является камень александрит.

Если на Артамона хотя бы зайца убьете, то впоследствии охота будет очень удачной

На деревьях много желтых листьев – будет ранняя осень.

Дождь идет – будет долгая зима.

Бурьяны растут высоко – примета, что снега много выпадет.

Вход в нору крота находится с северной стороны – зима теплой будет.

Если нора находится с Юга – жди холодную зиму, с Востока – сухую, с Запада – сырую и снежную. На дубе много желудей – примета, что будет теплая зима и плодородное лето.

Гром гремит 25 сентября – осень теплой будет.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: