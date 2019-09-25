25 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 сентября в истории

25 сентября отмечаем день Артамона-Змеевика Фото: Pixabay

Сегодня, 25 сентября, 268-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 97 дней. Именинники – Семен (Симеон) и Федор. В Мозамбике отмечают День революции. Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов (National Comic Book Day).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 25 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 сентября.

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25 сентября: какой праздник и как провести этот день

25 сентября по народному календарю – Артамона-Змеевика. Считалось, что в этот день змеи прячутся на зиму. Поэтому люди не ходили в лес, чтобы не встретить гадов, которые ползли к своим норам. Этот день считался важным для охотников, которые в последний раз 25 сентября в этом году могли поймать какую-то добычу.

Приметы на 25 сентября

На дубе много желудей – к теплой зиме.

Много желтых листьев на Артамона – будет ранняя осень.

Дождь идет – к долгой зиме.

25 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1493 – Христофор Колумб во второй раз отправился в Америку.

1513 – первый европеец увидел Тихий океан – это был испанец Васко Бельбоа.

1555 – протестантство приобрело официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира.

1639 – в Америке появилась первая газета.

1789 – генерал Хосе де Рибас завоевал османскую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).

1789 – Конгресс США поддержал 10 поправок к Конституции, которые вошли в историю как Билль о правах.

1794 – Екатерина II учредила город Одессу.

1818 – состоялось первое прямое переливание крови.

1956 – введено в действие первый трансатлантический телефонный провод.

1992 – открыто канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря.

Кто родился 25 сентября

1644 – датский астроном, которому первому удалось измерить скорость света, Оле Рёмер.

1725 – французский конструктор, изобретатель автомобиля Никола-Джозеф Куно.

1886 – американский генетик, которому первому удалось обосновать хромосомную теорию наследственности, Нобелевский лауреат Томас Хант Морган.

1881 – основоположник современной китайской литературы Лу Синь.

1897 – американский писатель, Нобелевский лауреат Уильям Фолкнер.

1906 – российский пианист и композитор Дмитрий Шостакович.

1932 – украинский оперный певец Анатолий Соловьяненко.

1944 – американский актер Майкл Дуглас.

1969 – британская актриса Кэтрин Зета-Джонс.

1992 – украинская художественная гимнастка Юлия Слободян.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

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