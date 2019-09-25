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25 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
25 сентября отмечаем день Артамона-Змеевика
25 сентября отмечаем день Артамона-Змеевика
Фото: Pixabay

Сегодня, 25 сентября, 268-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 97 дней. Именинники – Семен (Симеон) и Федор. В Мозамбике отмечают День революции. Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов (National Comic Book Day).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 25 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

25 сентября: какой праздник и как провести этот день

25 сентября по народному календарю – Артамона-Змеевика. Считалось, что в этот день змеи прячутся на зиму. Поэтому люди не ходили в лес, чтобы не встретить гадов, которые ползли к своим норам. Этот день считался важным для охотников, которые в последний раз 25 сентября в этом году могли поймать какую-то добычу.

Приметы на 25 сентября

  • На дубе много желудей – к теплой зиме.
  • Много желтых листьев на Артамона – будет ранняя осень.
  • Дождь идет – к долгой зиме.

25 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1493 – Христофор Колумб во второй раз отправился в Америку.
  • 1513 – первый европеец увидел Тихий океан – это был испанец Васко Бельбоа.
  • 1555 – протестантство приобрело официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира.
  • 1639 – в Америке появилась первая газета.
  • 1789 – генерал Хосе де Рибас завоевал османскую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).
  • 1789 – Конгресс США поддержал 10 поправок к Конституции, которые вошли в историю как Билль о правах.
  • 1794 – Екатерина II учредила город Одессу.
  • 1818 – состоялось первое прямое переливание крови.
  • 1956 – введено в действие первый трансатлантический телефонный провод.
  • 1992 – открыто канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря.

Кто родился 25 сентября

  • 1644 – датский астроном, которому первому удалось измерить скорость света, Оле Рёмер.
  • 1725 – французский конструктор, изобретатель автомобиля Никола-Джозеф Куно.
  • 1886 – американский генетик, которому первому удалось обосновать хромосомную теорию наследственности, Нобелевский лауреат Томас Хант Морган.
  • 1881 – основоположник современной китайской литературы Лу Синь.
  • 1897 – американский писатель, Нобелевский лауреат Уильям Фолкнер.
  • 1906 – российский пианист и композитор Дмитрий Шостакович.
  • 1932 – украинский оперный певец Анатолий Соловьяненко.
  • 1944 – американский актер Майкл Дуглас.
  • 1969 – британская актриса Кэтрин Зета-Джонс.
  • 1992 – украинская художественная гимнастка Юлия Слободян.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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